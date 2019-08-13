Выпал из окна 5 этажа и разбился насмерть житель Бердска

Несчастный случай произошел в Северном микрорайоне. Для доступа полицейских в квартиру спасатели деблокировали входную дверь

Бердчане часто обращаются к спасателям с просьбой деблокировать входную дверь в квартиру, где людям может грозить опасность

Для проведения следственных мероприятий утром 12 августа вскрывали входную дверь квартиры в многоэтажке Северного микрорайона сотрудники поисково-спасательного отряда (ПСО), дислоцированного в Бердске.

На место спасателей вызвали полицейские. Из окна пятого этажа выпал мужчина и разбился насмерть. Необходимо было попасть в его квартиру. Спасатели прибыли на место и обеспечили доступ в помещение сотрудникам правоохранительных органов, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник поисково-спасательного подразделения ПСО Сергей Козин.