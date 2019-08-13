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Бизнес кипит на 27 остановках Бердска

12:45 13.08.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В городе насчитывается 212 остановок общественного транспорта, 26 из них расположены на маршрутах дачных направлений.

Бизнес кипит на 27 остановках Бердска
Специалисты отдела транспорта и дорожного хозяйства постоянно контролируют состояние остановочных павильонов

Провели ревизию остановочных площадок в Бердске.

Протяженность муниципальной маршрутной сети составляет 211 км, коммерческих автобусных маршрутов — 185 км, сезонных дачных маршрутов — 225 км, сообщила на совещании чиновников 12 августа начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина. Общее количество остановок общественного транспорта — 212, из них 26 расположены по маршрутам дачных направлений. 27 остановок оборудованы частными павильонами со встроенной торговой точкой. Остальные остановки имеют муниципальную форму собственности. Они представляют из себя представляют из себя стенки, скамью и навес от дождя.

— Контроль за исполнением надлежащего содержания павильонов проводится постоянно. Во время объездов проверяют холодильное оборудование на соответствие нормам. При выявлении нарушений собственникам направляют уведомления. На сегодняшний день шесть предпринимателей устранили замечания по содержанию, четыре уведомления об устранении нарушений находится в работе, — рассказала Нятина.

Мэр Бердска Евгений Шестернин акцентировал внимание на остановке общественного транспорта «Морская». После коммунальной аварии рядом с ней вскрыли дорожное полотно. После дождей автобусы разобьют там ямы. Поэтому необходимо ускорить процесс благоустройства на данном участке, обратился мэр к руководителю КБУ Владимиру Воспанчуку.

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От редакции

Вы покупаете что на торговых павильонах остановок?

Аноним, 13 августа 2019 13:13
самая ужасная остановка в городе: на месте, где должен стоять остановочный павильон стоит киоск, а павильон остался за остановкой, и воспользоваться им в качестве укрытия абсолютно нереально!!! КОГДА будут думать о людях, а не о бизнесе??? Трудно поменять местами остановочный павильон и киоск (мешает очень сильно и пассажирам, ожидающим транспорт, и прохожим, идущим по тротуару!!!!)
Аноним, 13 августа 2019 13:15
"Бизнес кипит на 27 остановках Бердска"

Типичная картина для большинства остановок Бердска: всех мастей быстроденьги - гастарбайтеры с фруктами и цветами - лотерейные билеты! Что за бизнес? У кого? И почему кипит? Или вы про два тире три киоска "быстро деньги с населения" почти на каждой остановке Бердска?

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