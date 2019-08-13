"Бизнес кипит на 27 остановках Бердска"

В городе насчитывается 212 остановок общественного транспорта, 26 из них расположены на маршрутах дачных направлений.

Специалисты отдела транспорта и дорожного хозяйства постоянно контролируют состояние остановочных павильонов

Провели ревизию остановочных площадок в Бердске.

Протяженность муниципальной маршрутной сети составляет 211 км, коммерческих автобусных маршрутов — 185 км, сезонных дачных маршрутов — 225 км, сообщила на совещании чиновников 12 августа начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина. Общее количество остановок общественного транспорта — 212, из них 26 расположены по маршрутам дачных направлений. 27 остановок оборудованы частными павильонами со встроенной торговой точкой. Остальные остановки имеют муниципальную форму собственности. Они представляют из себя представляют из себя стенки, скамью и навес от дождя.

— Контроль за исполнением надлежащего содержания павильонов проводится постоянно. Во время объездов проверяют холодильное оборудование на соответствие нормам. При выявлении нарушений собственникам направляют уведомления. На сегодняшний день шесть предпринимателей устранили замечания по содержанию, четыре уведомления об устранении нарушений находится в работе, — рассказала Нятина.

Мэр Бердска Евгений Шестернин акцентировал внимание на остановке общественного транспорта «Морская». После коммунальной аварии рядом с ней вскрыли дорожное полотно. После дождей автобусы разобьют там ямы. Поэтому необходимо ускорить процесс благоустройства на данном участке, обратился мэр к руководителю КБУ Владимиру Воспанчуку.