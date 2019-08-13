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Из-за нового оборудования горячая вода будет не очень горячей в кранах жителей Бердска

12:30 13.08.2019
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Может снизиться напор воды в домах по ул.Певромайской, ул.Космической, ул.Лунной и ул.Звездной.

Из за нового оборудования горячая вода будет не очень горячей в кранах жителей Бердска
О переключении вновь смонтированного насосного оборудования и проведение пусконаладки в ЦТП-16А

С 12 августа ориентировочно до 16 августа, в связи с производством работ по переключению вновь смонтированного насосного оборудования в ЦТП-16 а (в рамках реконструкции), вводу в эксплуатацию и проведению пусконаладки оборудования, возможно отклонение параметров температуры и давления холодной и горячей воды у потребителей (ул.Космическая 13\1,ул.Первомайская, 125,127,123а,125а,127а,129,131б,132,ул.Лунная, 51,53,55,ул.Звездная, 6,8,10.)
Администрация МУП «КБУ» приносит свои извинения за причиненное неудобство.

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От редакции

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Аноним, 13 августа 2019 12:37
Когда в 2017-2018 годах всю зиму батареи в Бердске были чуть тёплые, а из крана текла чуть тёплая вода во всём Бердске, то что тогда меняли? Совесть на что-то более ощутимое?
Житель, 13 августа 2019 14:36
Так это уже не новость - уже как минимум полгода напор слабый (особенно в выходные).

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