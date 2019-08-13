Из-за нового оборудования горячая вода будет не очень горячей в кранах жителей Бердска

Может снизиться напор воды в домах по ул.Певромайской, ул.Космической, ул.Лунной и ул.Звездной.

О переключении вновь смонтированного насосного оборудования и проведение пусконаладки в ЦТП-16А



С 12 августа ориентировочно до 16 августа, в связи с производством работ по переключению вновь смонтированного насосного оборудования в ЦТП-16 а (в рамках реконструкции), вводу в эксплуатацию и проведению пусконаладки оборудования, возможно отклонение параметров температуры и давления холодной и горячей воды у потребителей (ул.Космическая 13\1,ул.Первомайская, 125,127,123а,125а,127а,129,131б,132,ул.Лунная, 51,53,55,ул.Звездная, 6,8,10.)

Администрация МУП «КБУ» приносит свои извинения за причиненное неудобство.