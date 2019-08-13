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Четверых рабочих засыпало грунтом в траншее в Толмачево

12:15 13.08.2019 Фото: pixabay
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После инцидента четверо рабочих были осмотрены медицинскими работниками и отпущены. В настоящее время планируется их опрос следователем.

Четверых рабочих засыпало грунтом в траншее в Толмачево
Подрядной организацией проводились работы по изъятию грунта

Следственным отделом по городу Обь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальной проверки по факту обрушения грунта на рабочих в технологической траншее в 150 метрах от прилегающей территории к аэропорту «Толмачево».

Предварительно установлено, что 12 августа в послеобеденное время подрядной организацией проводились работы по изъятию грунта с целью прокладки коммуникаций к зданию, расположенному за территорией аэропорта. В ходе подготовки стен траншеи произошел частичный сход грунта со стен на рабочих.

После инцидента четверо рабочих были осмотрены медицинскими работниками и отпущены. В настоящее время планируется их опрос следователем.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственная группа территориального следственного отдела. В настоящее время выполняются неотложные первоначальные следственные действия, изымается интересующая следователей документация, опрашиваются очевидцы.

По результатам проверки будет принято итоговое процессуальное решение.

Источник: Следком

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