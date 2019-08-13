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$60 млн в июле потеряла Грузия от запрета авиасообщения с Россией

12:00 13.08.2019
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Прямое авиасообщение с Грузией было прервано с 8 июля 2019 года указом Путина. Президент издал такой указ после антироссийских протестов в Тбилиси в ночь на 21 июня.

$60 млн в июле потеряла Грузия от запрета авиасообщения с Россией
Туристический бизнес Грузии в июле потерял до $60 млн

Туристический бизнес Грузии вы июле потерял до $60 млн из-за решения президента России Владимира Путина прервать прямое авиасообщение, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

Правительство разработало две программы поддержки малого и среднего туристического бизнеса. Премьер надеется, что этого будет достаточно, чтобы компании быстро справились с возникшими проблемами.

Он выразил уверенность, что уже принятые меры позволят вернуть туристическому сектору растущую динамику в среднесрочной перспективе.

Прямое авиасообщение с Грузией было прервано с 8 июля 2019 года указом Путина. Президент издал такой указ после антироссийских протестов в Тбилиси в ночь на 21 июня. В Кремле запрет прямых перелетов назвали мерой по защите россиян и заверили, что полного запрета на поездки в Грузию вводиться не будет. Российский Минтранс запретил прямые рейсы грузинским компаниям, а российские туроператоры получили рекомендацию не продавать туры в Грузию.

В июле, по данным Национальной администрации туризма Грузии, приток туристов из России снизился на 6,4% по сравнению с июлем 2018 года — до 159,1 тысячи человек. Тем не менее, доля россиян составила 14,5% от всех иностранных туристов. Ранее ожидалось, что в 2019 году в Грузии будет побит рекорд по посещаемости туристов. В частности, предполагалось, что с наступлением лета и до конца года страну посетят еще около 1 млн российских туристов.

Всего в январе-июле 2019 года Грузию посетили 4 млн 961,9 тысячи человек, что на 10,3% больше по сравнению с январем-июлем 2018 года. При этом число побывавших в республике граждан России за семь месяцев составило 850,7 тысячи человек, что на 22,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Источник: Интерфакс

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