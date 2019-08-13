Сгорел Subaru legacy на ул. Морской в Бердске

Машина была охвачена огнем на площади в 6 кв. метров. Пожарным было нечего спасать — автомобиль выгорел полностью.

Пожарные справились с огнем, но спасать уже было нечего

Утром 13 августа на пульт пожарных Бердска поступило тревожное сообщение: на ул. Морской в Бердске горит автомобиль. Приехавшие на место ЧП огнеборцы потушили пожар, но спасать было нечего — автомобиль выгорел полностью.

— Сообщение о горении автомобиля Subaru legacy поступило в 6 утра 18 минут. Огнем была охвачена площадь в 6 квадратных метров, — сообщил «Курьер Среда. Бердск» сегодня, 13 августа, начальник ОНД Бердска Николай Степоненков.

Начальник управления гражданской защиты населения Бердска Василий Пономарев в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» отметил, что пожарным предстоит установить причину пожара. Если это был умышленный поджог, то преступника ждет наказание.