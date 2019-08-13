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Останки шести бойцов под Белым подняли поисковики отряда «Кондор» из Бердска

09:15 13.08.2019, Галина Панчева Фото: отряда "Кондор"
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На протяжении всей экспедиции погода не радовала кондоровцев — было холодно и шли дожди. Но все ребята здоровы и скоро вернутся домой.

Останки шести бойцов под Белым подняли поисковики отряда «Кондор» из Бердска
Отряд «Кондор» вернется домой 20 августа

Останки еще одного бойца, погибшего под городом Белым в годы Великой Отечественной войны, подняли поисковики отряда «Кондор». Останки шести красноармейцев, найденных кондоровцами, похоронят на кладбище города Белого.

— Отряд «Кондор» продолжает работать до 13 августа. По данным на 10 августа, всего подняли шесть бойцов. Творческая делегация из Бердска уже прибыла на место, — рассказала на совещании чиновников замначальника отдела по делам молодежи Зоя Гусельникова.

Единственное, что в экспедиции оставляет желать лучшего, так это погодные условия. Идут дожди, стоит холод. Но все кондоровцы здоровы, несмотря на то, что работать им приходится под дождем и спать в палатках.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», через 6 дней после отъезда в город-побратим Белый бердские поисковики обнаружили останки первого советского солдата, погибшего на Тверской земле в 1941 году. Имя погибшего идентифицировать не удалось.

Бельская земля встретила «кондоровцев» дождями. На раскопки первые дни пришлось ходить в дождевиках. Позже поисковиков ждало похолодание. Бердчане расположились на своем традиционном месте раскопок — на озере под деревней Будино.

В конце июня поисковики подняли останки бойца, в захоронении обнаружили его личные вещи. На пластиковой накладке для фотографии были выбиты фамилия и инициалы, была приписка — город Красноярск. При нем была и самодельная резиновая печать, на которой били вырезаны слова «сталинское домоуправление». Опираясь на данную информацию, поисковикам удалось через военные архивы получить более полную информацию. Миронов Илья Захарович родом из города Сталинск, ныне Новокузнецка. Во время Великой Отечественной войны Новокузнецк входил в состав Новосибирской области. В Красную армию сибиряка призвали из Красноярска. Илья Захарович родился в 1923 году. Погиб 29 ноября 1942 года под сельцом Волыново. Красноармеец Миронов был минометчиком в шестом стрелковом корпусе. Данные были переданы поисковиками в администрацию Бельского района. На гробу, в котором поместят останки, будет написано имя. После захоронения зафиксируют место. Если найдутся родные бойца, то они смогут навестить его могилу.

30 поисковиков из «Кондора» вернутся в Бердск 20 августа.

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