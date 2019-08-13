Из-за отказа занять деньги убил 80-летнюю женщину желающий выпить житель поселка Новая Курья

На веранде дома 45-летний мужчина достал имевшийся при себе нож и нанёс потерпевшей множественные ранения по телу и скрылся с места происшествия.

Мужчина достал имевшийся при себе нож и нанёс потерпевшей множественные ранения

Карасукским межрайонным следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Карасукского района Новосибирской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Предварительно установлено, что в обеденное время 9 августа, находившийся в состоянии алкогольного опьянения 45-летний житель поселка Новая Курья пришел к домовладению 80-летней пенсионерке и стал просить в долг незначительную денежную сумму.

Женщина ответила отказом односельчанину и из-за этого между ними на веранде дома возникла словесная ссора, в ходе которой 45-летний мужчина достал имевшийся при себе нож и нанёс потерпевшей множественные ранения по телу и скрылся с места происшествия.

В этот момент в доме потерпевшей находилась дочь, которая пришла её проведать. Услышав крик, она вышла на веранду, увидела мать на полу и вызвала скорую помощь и полицию. От полученных ранений 80-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

Подозреваемый был оперативно задержан сотрудниками территориального отдела полиции. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Следователем проведены первоначальные следственные действия, в ходе которых изъято орудие преступления, назначены судебно-медицинские экспертизы. По делу продолжается выполнять комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших наступлению трагедии.

Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следком