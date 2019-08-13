13.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Из-за отказа занять деньги убил 80-летнюю женщину желающий выпить житель поселка Новая Курья

08:15 13.08.2019 Фото: pixabay
0

На веранде дома 45-летний мужчина достал имевшийся при себе нож и нанёс потерпевшей множественные ранения по телу и скрылся с места происшествия.

Из за отказа занять деньги убил 80 летнюю женщину желающий выпить житель поселка Новая Курья
Мужчина достал имевшийся при себе нож и нанёс потерпевшей множественные ранения

Карасукским межрайонным следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Карасукского района Новосибирской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Предварительно установлено, что в обеденное время 9 августа, находившийся в состоянии алкогольного опьянения 45-летний житель поселка Новая Курья пришел к домовладению 80-летней пенсионерке и стал просить в долг незначительную денежную сумму.

Женщина ответила отказом односельчанину и из-за этого между ними на веранде дома возникла словесная ссора, в ходе которой 45-летний мужчина достал имевшийся при себе нож и нанёс потерпевшей множественные ранения по телу и скрылся с места происшествия.

В этот момент в доме потерпевшей находилась дочь, которая пришла её проведать. Услышав крик, она вышла на веранду, увидела мать на полу и вызвала скорую помощь и полицию. От полученных ранений 80-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

Подозреваемый был оперативно задержан сотрудниками территориального отдела полиции. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Следователем проведены первоначальные следственные действия, в ходе которых изъято орудие преступления, назначены судебно-медицинские экспертизы. По делу продолжается выполнять комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших наступлению трагедии.

Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следком

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Был пьян, а силы много?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскНа видео гуляющих детей по крышам заброшенного недостроя Минобороны сняла жительница Бердска
10:20 13-08-2019
На видео гуляющих детей по крышам заброшенного недостроя Минобороны сняла жительница Бердска
Вертолет санавиации приступил прилетит в Бердск
10:15 13-08-2019
Вертолет санавиации приступил прилетит в Бердск
БердскСтучат мячом до ночи: Детей не заставишь бегать «шепотом» парке Бердска 1
10:00 13-08-2019
Стучат мячом до ночи: Детей не заставишь бегать «шепотом» парке Бердска
Чернила каракатицы борятся с раком
09:45 13-08-2019
Чернила каракатицы борятся с раком
Накормить Китай российскими продуктами хочет Госдума 2
09:30 13-08-2019
Накормить Китай российскими продуктами хочет Госдума
Обнаружено четыре тысячи новых белковых семейств
09:26 13-08-2019
Обнаружено четыре тысячи новых белковых семейств
БердскОстанки шести бойцов под Белым подняли поисковики отряда «Кондор» из Бердска
09:15 13-08-2019
Останки шести бойцов под Белым подняли поисковики отряда «Кондор» из Бердска
БердскСгорел Subaru legacy на ул. Морской в Бердске
09:03 13-08-2019
Сгорел Subaru legacy на ул. Морской в Бердске
Нас не догонят: Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам 2
09:00 13-08-2019
Нас не догонят: Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
Учитывают годы учебы при начислении пенсии? 1
08:45 13-08-2019
Учитывают годы учебы при начислении пенсии?