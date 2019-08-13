Стучат мячом до ночи: Детей не заставишь бегать «шепотом» парке Бердска

Шум мешает спать жителям. Мэр Евгений Шестернин отметил, что «бегать шепотом дети не умеют», поэтому нужно ограничить доступ на площадки в вечернее время.

Спортивные площадки в городском парке редко пустуют

Ограничить доступ к спортивным площадкам, расположенных в городском парке культуры и отдыха, по вечерам поручил подчиненным мэр Бердска Евгений Шестернин.

На совещании чиновников 12 августа мэр отметил, что площадки необходимо необходимо привести в порядок — сейчас они имеют неопрятный вид. К тому же необходимо ограничить их работу в вечернее время. Проходят шумные мероприятия, а рядом находятся жилые дома.

Жалобы уже поступают, отметил замначальника отдела физкультуры и спорта Дмитрий Князев.

— Нужно следить за этим. Детей не заставишь бегать «шепотом». До 11-12 стучат мячиком, — подчеркнул Евгений Шестернин.

По словам Князева, ко Дню города на площадках установят сетки, сделают щит, поправят ограждения отдел физкультуры совместно с культурой.