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Стучат мячом до ночи: Детей не заставишь бегать «шепотом» парке Бердска

10:00 13.08.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Шум мешает спать жителям. Мэр Евгений Шестернин отметил, что «бегать шепотом дети не умеют», поэтому нужно ограничить доступ на площадки в вечернее время.

Стучат мячом до ночи: Детей не заставишь бегать «шепотом» парке Бердска
Спортивные площадки в городском парке редко пустуют

Ограничить доступ к спортивным площадкам, расположенных в городском парке культуры и отдыха, по вечерам поручил подчиненным мэр Бердска Евгений Шестернин.

На совещании чиновников 12 августа мэр отметил, что площадки необходимо необходимо привести в порядок — сейчас они имеют неопрятный вид. К тому же необходимо ограничить их работу в вечернее время. Проходят шумные мероприятия, а рядом находятся жилые дома.

Жалобы уже поступают, отметил замначальника отдела физкультуры и спорта Дмитрий Князев.

— Нужно следить за этим. Детей не заставишь бегать «шепотом». До 11-12 стучат мячиком, — подчеркнул Евгений Шестернин.

По словам Князева, ко Дню города на площадках установят сетки, сделают щит, поправят ограждения отдел физкультуры совместно с культурой.

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От редакции

Смогут запретить вход?

Аноним, 13 августа 2019 10:16
да конечно. пусть на лавочках сидят и по подвалам тусуются

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