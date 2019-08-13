Курение — основная причина развития рака головы и шеи

Сигаретный дым перепрограммирует клетки, окружающие злокачественное новообразование, и тем самым стимулирует прогрессирование онкологии.

Рак головы и шеи входит в десятку наиболее распространенных видов онкологии

Специалисты из Университета Томаса Джефферсона в США пришли к выводу, что основным фактором риска развития плоскоклеточного рака головы и шеи является курение. Также исследователи выяснили, что сигаретный дым перепрограммирует клетки, окружающие злокачественное новообразование, и тем самым стимулирует прогрессирование онкологии.

— Сигаретный дым меняет метаболизм клеток при плоскоклеточном раке головы и шеи, способствуя развитию злокачественного процесса, — пояснил ведущий автор исследования доктор Убальдо Мартинес-Аутсхорн.

Ученые выяснили, что курение провоцирует развитие рака с помощью механизма, который работает с помощью белка MCT4.

— Это открытие, надеемся, поможет нам повлиять на развитие злокачественного процесса и, возможно, обратить его вспять, — отметили специалисты.

Ранее американские исследователи из Школы медицины Маунт-Синай заявили, что люди, регулярно посещающие стоматолога, и те, кто ежедневно чистят зубы, имеют более низкий риск заболеть некоторыми видами рака головы и шеи.

Кстати

Рак головы и шеи входит в десятку наиболее распространенных видов онкологии. В большинстве случаев опухоли возникают на внешнем слое кожи и слизистых оболочках рта, носа и горла.

Источник: РГ