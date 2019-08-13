Молодая кровь сдерживает развитие болезни Альцгеймера

Участникам эксперимента внутривенно вливали лечебную плазму в течение пяти дней

Фракция белков плазмы останавливает процесс ухудшения когнитивных функций у пациентов с болезнью Альцгеймера. Об этом сообщает портал New Atlas со ссылкой на пресс-релиз компании Alkahest, сотрудники которой и провели исследование.

Калифорнийский стартап Alkahest занимается разработкой способов лечения нейродегенеративных заболеваний. Среди их разработок — белки, которые они назвали «хронокинами». Хронокины — это белки плазмы крови, некоторые из которых положительно влияют на организм, например, восстанавливая функции нервной системы и способствуют регенерации стволовых клеток. При этом содержание хронокинов меняется с возрастом, уменьшаясь по мере старения.

Компания сообщила об итогах второй фазы исследования, в рамках которого 40 пациентам с болезнью Альцгеймера вводили в кровь фракцию плазмы с хронокинами под названием GRF6019. Участникам эксперимента внутривенно вливали лечебную плазму в течение пяти дней, после перерыва в 12 недель лечение повторили. В конце курса больных проверили на тестах — ADAS-Cog11, MMSE, ADCS-ADL23, Daily Living и CDR-SB, которые используют для оценки глубины когнитивных нарушений при болезни Альцгеймера и деменции. Как сказано в пресс-релизе, пациенты по итогам исследования не снизили свои когнитивные способности, хотя должны были бы при нормальном течении болезни.

Ранее N+1 уже писал об исследовании, в ходе которого 35-летним участникам переливали плазму крови от доноров 16-25 лет. Результаты показали, что молодая плазма снижает содержание биомаркеров сердечно-сосудистых заболеваний, рака и болезни Альцгеймера.

Источник: nplus1.ru