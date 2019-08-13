Накормить Китай российскими продуктами хочет Госдума

Народные избранник полагают, что российских сельхозпроизводителей ждут на китайском рынке в условиях экономической войны КНР с Соединенными Штатами.

В частности, депутаты предлагают поддержать отечественных производителей — увеличить в 2019-2021 годах сумму, ежегодно выделяемую на компенсацию затрат на покупку сельхозтехники

Депутаты Госдумы обратились к правительству с предложением поддержать экспансию российских сельхозпроизводителей на китайский рынок в условиях экономической войны КНР с Соединенными Штатами. Копия соответствующего письма комиссии нижней палаты по правовому обеспечению развития организаций ОПК имеется в распоряжении РИА Новости.

«В связи с дальнейшим осложнением экономических отношений между США и Китаем и, как следствие, приостановлением импорта американской сельхозпродукции считаем целесообразным активизировать формирование спроса на отечественную продукцию и расширение присутствия России на китайском рынке», — говорится в письме, подписанном председателем комиссии Владимиром Гутеневым.

В частности, депутаты предлагают поддержать отечественных производителей — увеличить в 2019-2021 годах сумму, ежегодно выделяемую на компенсацию затрат на покупку сельхозтехники, с восьми до 12-14 миллиардов рублей в год. Этого, полагают в Госдуме, должно хватить, чтобы отечественные сельхозпроизводители смогли закрепиться на китайском рынке.

В письме приводится заключение комиссии Союза машиностроителей России, согласно которому производители сельхозтехники готовы увеличить объемы продукции, если будет принято соответствующее решение.

Кроме того, депутаты предлагают установить для российских импортеров льготные тарифы на транспортировку и логистику, разработать меры поддержки экспорта в Китай, включая льготное целевое кредитование производителей сельхозтоваров и продовольствия.

«Данные меры, на наш взгляд, позволят заложить российским экспортерам основу для оперативного замещения американской продукции на китайском рынке и способствовать дальнейшему укреплению экономических связей России и Китая», — отмечается в документе.

Источник: РИА Новости