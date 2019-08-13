13.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Накормить Китай российскими продуктами хочет Госдума

09:30 13.08.2019 Фото: pixabay
2 1

Народные избранник полагают, что российских сельхозпроизводителей ждут на китайском рынке в условиях экономической войны КНР с Соединенными Штатами.

Накормить Китай российскими продуктами хочет Госдума
В частности, депутаты предлагают поддержать отечественных производителей — увеличить в 2019-2021 годах сумму, ежегодно выделяемую на компенсацию затрат на покупку сельхозтехники

Депутаты Госдумы обратились к правительству с предложением поддержать экспансию российских сельхозпроизводителей на китайский рынок в условиях экономической войны КНР с Соединенными Штатами. Копия соответствующего письма комиссии нижней палаты по правовому обеспечению развития организаций ОПК имеется в распоряжении РИА Новости.

«В связи с дальнейшим осложнением экономических отношений между США и Китаем и, как следствие, приостановлением импорта американской сельхозпродукции считаем целесообразным активизировать формирование спроса на отечественную продукцию и расширение присутствия России на китайском рынке», — говорится в письме, подписанном председателем комиссии Владимиром Гутеневым.

В частности, депутаты предлагают поддержать отечественных производителей — увеличить в 2019-2021 годах сумму, ежегодно выделяемую на компенсацию затрат на покупку сельхозтехники, с восьми до 12-14 миллиардов рублей в год. Этого, полагают в Госдуме, должно хватить, чтобы отечественные сельхозпроизводители смогли закрепиться на китайском рынке.
В письме приводится заключение комиссии Союза машиностроителей России, согласно которому производители сельхозтехники готовы увеличить объемы продукции, если будет принято соответствующее решение.
Кроме того, депутаты предлагают установить для российских импортеров льготные тарифы на транспортировку и логистику, разработать меры поддержки экспорта в Китай, включая льготное целевое кредитование производителей сельхозтоваров и продовольствия.
«Данные меры, на наш взгляд, позволят заложить российским экспортерам основу для оперативного замещения американской продукции на китайском рынке и способствовать дальнейшему укреплению экономических связей России и Китая», — отмечается в документе.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Хочет Китай есть наши продукты?

Аноним, 13 августа 2019 09:52
В то самое время, пока Китай кормит россиян своими продуктами с ГМО и пестицидами, Владимир Гутенев (член фракции ЕР при ГД РФ, в 2018 году проголосовавший за повышение пенсионного возраста), хочет накормить китайцев российской продукцией без ГМО.
Китайцы уму роднее, чем свой собственный противный народец?
Аноним, 13 августа 2019 10:09
Когда было по другому? Сто лет одно по одному, а вы только заметили?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскНа видео гуляющих детей по крышам заброшенного недостроя Минобороны сняла жительница Бердска
10:20 13-08-2019
На видео гуляющих детей по крышам заброшенного недостроя Минобороны сняла жительница Бердска
Вертолет санавиации приступил прилетит в Бердск
10:15 13-08-2019
Вертолет санавиации приступил прилетит в Бердск
БердскСтучат мячом до ночи: Детей не заставишь бегать «шепотом» парке Бердска 1
10:00 13-08-2019
Стучат мячом до ночи: Детей не заставишь бегать «шепотом» парке Бердска
Чернила каракатицы борятся с раком
09:45 13-08-2019
Чернила каракатицы борятся с раком
Накормить Китай российскими продуктами хочет Госдума 2
09:30 13-08-2019
Накормить Китай российскими продуктами хочет Госдума
Обнаружено четыре тысячи новых белковых семейств
09:26 13-08-2019
Обнаружено четыре тысячи новых белковых семейств
БердскОстанки шести бойцов под Белым подняли поисковики отряда «Кондор» из Бердска
09:15 13-08-2019
Останки шести бойцов под Белым подняли поисковики отряда «Кондор» из Бердска
БердскСгорел Subaru legacy на ул. Морской в Бердске
09:03 13-08-2019
Сгорел Subaru legacy на ул. Морской в Бердске
Нас не догонят: Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам 2
09:00 13-08-2019
Нас не догонят: Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
Учитывают годы учебы при начислении пенсии? 1
08:45 13-08-2019
Учитывают годы учебы при начислении пенсии?