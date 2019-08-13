Шотландские ученые создали искусственный язык для дегустации виски

Ученые из Университета Глазго в Шотландии разработали искусственный язык, способный различать разные марки виски

Ученые из Университета Глазго в Шотландии разработали искусственный язык, способный различать разные марки виски. Он может стать инструментом для борьбы с подделками на международном рынке.

Растущий спрос на редкие дорогие сорта виски вызвал соответствующее увеличение количества подделок, проникающих на рынок. В 2018 году радиоуглеродное датирование 55 бутылок, случайно выбранных на аукционах, у розничных продавцов и частных коллекционеров, показало, что 21 из них является либо полным обманом, либо не соответствует году, указанному на этикетке. Десять из этих подделок преподносились в качестве односолодового виски 1900 года или ранее.

Этот факт побудил соучредителя шотландской компании Rare Whisky 101 Дэвида Робертсона публично заявить: «Мы уверены, что каждая предполагаемая бутылка возрастом до 1900 года должна считаться подделкой до тех пор, пока не будет доказана подлинность. Безусловно, если утверждается, что это односолодовый шотландский виски».

Кроме того огромное количество поддельных сортов дешевого виски попадает на рынок, что является еще одной серьезной проблемой. Шотландские ученые не могли остаться в стороне от ее решения. В университете Глазго, как пишет издание ArsTechnica, создали своеобразный искусственный язык — биметаллическое наноустройство из алюминия и золота. Химические изменения этих материалов при контакте с жидкостью можно измерять и запоминать. Для каждого сорта виски, к примеру, параметры будут величиной постоянной.

Ученым удалось получить два оптических профиля трех разных сортов виски, использованных в их экспериментах (Glenfiddich, Glen Marnoch, Laphroaig). Искусственный язык не ищет определенного вида химического вещества. Он работает подобно человеческому органу, который может различать черный кофе и яблочный сок. Но делает это не потому, что мы ощущаем определенные химические вещества в каждом из них, а потому, что со временем мы научились ассоциировать с ними определенный профиль вкуса.

«Мы создаем маленькие вкусовые рецепторы и отслеживаем, как меняется их цвет в зависимости от того, какой виски на них попадает. Затем, используя определенный алгоритм, получаем профиль вкуса этого сорта напитка», — пояснил один из авторов изобретения.

Ученые подчеркнули, что человеку свойственно ошибаться. На его вкус влияет настроение, атмосфера и психологические аспекты. «Мы ненадежны, поэтому хочется иметь какой-то беспристрастный аппарат, дающий экспертизу на основе статистических данных», — отметили они.

Производители виски, похоже, согласны и готовы приветствовать «что-то, что помогло бы искоренить контрафактный виски». Искусственный язык может также оказаться полезен для контроля качества на промышленных линиях. Многие производители продуктов питания или напитков заинтересованы в однородном вкусе своих товаров. Прибор можно применять и в системах водоснабжения для экологического мониторинга. Для этого потребуются разные металлы и разные химические вещества, но основные методы остаются неизменными.

Специалисты по профилактической медицине недавно провели исследование, в ходе которого выяснили, действительно ли витамины и БАДы помогают сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы.

Источник: Ридус