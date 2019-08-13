Нас не догонят: Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам

Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам

Впервые за восемь лет золотовалютные резервы России могут превысить резервы Саудовской Аравии. Об этом пишет Bloomberg.

Золотовалютные резервы состоят из валюты, монетарного золота и специальных прав заимствования. Bloomberg отмечает, что на фоне падающей цены на нефть Эр-Рияд использует накопления на социальные расходы, в то время как Россия ужесточает бюджетную политику и сохраняет профицит.

Так, по данным Международного валютного фонда, за последние четыре года золотовалютные резервы России выросли на 45%, достигнув в июне 518 миллиардов долларов. При этом аналогичный показатель Саудовской Аравии составляет 527 миллиардов долларов.

Таким образом, отмечает Bloomberg, Россия может вытеснить Саудовскую Аравию с четвертого места по объемам золотовалютных резервов. Первую строчку занимает Китай, затем идут Япония и Швейцария.

Источник: РИА Новости