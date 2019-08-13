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Роскомнадзор требует от Google прекратить использование YouTube для рекламирования незаконных митингов и пикетов

08:30 13.08.2019 Фото: rkn.gov.ru
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В случае непринятия Google мер реагирования Российская Федерация будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела государства.

Роскомнадзор требует от Google прекратить использование YouTube для рекламирования незаконных митингов и пикетов
Роскомнадзор направил в адрес компании Google письмо с требованием принять меры по недопущению рекламирования несанкционированных (незаконных) массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.

По имеющейся информации, ряд структур, имеющих YouTube –каналы, приобретают у YouTube рекламные инструменты (такие как «push-уведомления») с целью распространения информации о несанкционированных (незаконных) массовых мероприятиях, в том числе направленных на срыв выборов федерального и регионального значения.

​При этом такие «push-уведомления» поступают в том числе пользователям, которые не подписаны на YouTube-каналы данных структур.

В случае непринятия Google мер реагирования Российская Федерация будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела государства, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в России, оставляя за собой право на адекватную реакцию, подчеркивается в письме.

Источник: РКН

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