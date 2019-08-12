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Мэр Бердска: Как говорят десантники о ВВС — без вас нам не взлететь!

19:54 12.08.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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У мемориала Воинскому братству бердчане поблагодарили за отвагу ветеранов военно-воздушных сил, и вспомнили тех, кто погиб в бою. Пришедшие возложили цветы к памятнику.

Мэр Бердска: Как говорят десантники о ВВС — без вас нам не взлететь!
В Бердске прошел митинг ко Дню ВВС

Сегодня, 12 августа, в Бердске отметили День военно-воздушных сил. Эта дата установлена в 1997 году. В этот день профессиональный праздник для инженеров-механиков. Ветеранов авиадиспетчеров, конструкторы авиационной техники, гражданские летчики, все авиаторы.

Торжество в День ВВС

Митинг открыл председатель всероссийской общественной организации ветеранов войн и военной службы РФ подполковник Анатолий Золотухин. Поднял флаг полковник запаса Юрий Леус. В празднике приняли участие представители мэрии Бердска, депутаты городского совета, ветераны ВВС и многие другие. Почетный караул нес военно-патриотический клуб «Единство».

Мэр Бердска Евгений Шестернин сказал свои поздравления.

— За профессией авиатора стоит риск. Авиация была есть и будет оплотом армии. А для Бердска это жизнь города. Недавно мы здесь отмечали день ВДВ. Как говорят десантники о ВВС — без вас нам не взлететь! — отметил Евгений Анатольевич.

С 1994 года в Бердске базировался вертолетный полк, история полка имеет множество страниц с примерами мужества и героизма сибирских авиаторов. Военнослужащий участвовали в ликвидации Чернобыльской аварии, выполняли миротворческие задачи в Грузии, были в Чечне в первой компании и в 2000 году. На сегодняшний день в России происходит обновление авиации.

Рассказы авиаторов

Мэр Бердска: Как говорят десантники о ВВС — без вас нам не взлететь!

Владимир Петянкин вспоминает годы службы в ВВС

— Я думаю, что здесь собрались те, кто служили в вертолетном полку, который теперь находится в Толмачево. Вспоминаем молодость, жизнь. Наш полк прошел весь боевой путь — Грузия, Чечня, Африка. Сейчас он продолжает свой путь и в том числе участвует в конфликтах в Сирии. Воспоминания о службе у меня самые хорошие, — рассказал экс-начальник группы регламента и ремонта планера и средств наземного обеспечения вертолетов вертолетного полка №337 Владимир Петянкин. 15 лет на пенсии, ушел по предельному возрасту.

Мэр Бердска: Как говорят десантники о ВВС — без вас нам не взлететь!

Павел Ладенев рассказывает о своем отношении к армии

— Я попытался после срочной устроиться на контрактную, но в тот год заморозили призыв. Мы обеспечивали связь по полетам с СУ-24 бомбардировщикам. И потом был у меня небольшой контракт на два года. Сейчас я руководитель патриотического клуба в Бердске «Единство». Каждый такое военный праздник — это история. Надо отдать должное нашим дедам и отцам. У меня нет разделения, что день ВДВ, например, выше чем день ВВС. Армия она состоит из многих частиц и друг без друга они никуда (связь, авиаторы, десантники), — сказал младший сержант Павел Ладенев, служил срочную службу в ВВС-связь в городе Комсомольск на Амуре.

Мэр Бердска: Как говорят десантники о ВВС — без вас нам не взлететь!
Мэр Бердска: Как говорят десантники о ВВС — без вас нам не взлететь!
Мэр Бердска: Как говорят десантники о ВВС — без вас нам не взлететь!
Мэр Бердска: Как говорят десантники о ВВС — без вас нам не взлететь!
Мэр Бердска: Как говорят десантники о ВВС — без вас нам не взлететь!
Мэр Бердска: Как говорят десантники о ВВС — без вас нам не взлететь!
Мэр Бердска: Как говорят десантники о ВВС — без вас нам не взлететь!
Мэр Бердска: Как говорят десантники о ВВС — без вас нам не взлететь!
Мэр Бердска: Как говорят десантники о ВВС — без вас нам не взлететь!
Мэр Бердска: Как говорят десантники о ВВС — без вас нам не взлететь!
Мэр Бердска: Как говорят десантники о ВВС — без вас нам не взлететь!
Мэр Бердска: Как говорят десантники о ВВС — без вас нам не взлететь!

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