Груминг и ветклиника для четвероногих животных

Критерии отбора



По каким критериям стоит выбирать ветеринарную клинику, чтобы не сделать ошибок? Минимальным набором требований, предъявляемых к выбору ветклиники, могут стать следующие. Во-первых, близкое расположение к месту жительства. Не все питомцы могут добраться самостоятельно вместе с хозяином, для некоторых требуется специальная транспортировка в средствах, используемых для переноса. Тем более что многие питомцы достаточно тяжело переживают пребывание в открытой окружающей среде. Это может стать дополнительным стрессом и осложнить имеющийся недуг.

Во-вторых, клиника должна работать круглосуточно. Неизвестно в какое время суток питомцу может стать плохо, а оказание медицинской помощи нужно всегда вовремя. Например, при аллергических реакциях, когда четвероногий друг начинает быстро и сильно отекать. В-третьих, в клинике должны работать все необходимые специалисты для полного обслуживания питомца. Также, учреждение для полноценной и качественной работы должно быть хорошо оборудовано. Ведь по большей части установление правильного диагноза зависит от исправной работы оборудования.

Чтобы выбрать ветеринарную клинику, используйте рекомендации из проверенных источников – от друзей, знакомых, родственников. Можно провести собственный мониторинг сайтов-отзовиков по интересующей клинике. Убедиться на собственном опыте можно с помощью личных впечатлений.

Сходите на разведку в клинику сами, поинтересовавшись услугами, ценами и компетенцией специалистов у администратора. Оцените окружающую обстановку – чисто ли вокруг? Вежливый ли персонал? Приведите своего питомца на плановый осмотр, чтобы проверить, как относятся специалисты к животным.

