12.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Образование / Общество

Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта

17:41 12.08.2019 Фото: pixabay
0

По данным Министерства образования, в прошлом году из вузов по различным причинам отчислили 16,8% учащихся.

Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта
Директор EDCrunch University заверил, что рекомендации искусственного интеллекта не будут обязательными к исполнению

Студентов вузов в России в будущем будут отчислять по рекомендациям искусственного интеллекта, сообщил РИА Новости директор Центра EDCrunch University НИТУ «МИСИС» Нурлан Киясов.
На основании данных цифрового следа студентов система будет оценивать их успеваемость, активность на лекциях, участие в общественной жизни и поведение.
После анализа полученной информации руководство вузов будет решать: поощрить учащегося, посоветовать пройти дополнительные курсы, активнее спрашивать его на парах, предупредить о ненадлежащем поведении или отчислить.
Как отметил Киясов, искусственный интеллект позволит исключить предвзятость со стороны преподавателей.
Для тестирования системы выберут несколько вузов, причем внедрение системы начнется уже в этом году, а к 2021-му в отдельных университетах будут действовать опытные образцы.
Директор EDCrunch University заверил, что рекомендации искусственного интеллекта не будут обязательными к исполнению, окончательное решение о судьбе студента будет принимать деканат.
По данным Министерства образования, в прошлом году из вузов по различным причинам отчислили 16,8% учащихся. Эксперты считают, что внедрение искусственного интеллекта позволит снизить этот показатель до десяти процентов.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскМэр Бердска: Как говорят десантники о ВВС — без вас нам не взлететь!
19:54 12-08-2019
Мэр Бердска: Как говорят десантники о ВВС — без вас нам не взлететь!
БердскВладимир Николаевич, не болит ли у вас грудь? Сидят на пнях вместо скамеек пенсионеры после реконструкции ул.Лунной в Бердске 2
18:00 12-08-2019
Владимир Николаевич, не болит ли у вас грудь? Сидят на пнях вместо скамеек пенсионеры после реконструкции ул.Лунной в Бердске
Груминг и ветклиника для четвероногих животных
17:54 12-08-2019
Груминг и ветклиника для четвероногих животных
БердскБайкер погиб, пассажир в реанимации: Уголовное дело грозит водителю ВАЗ-2109 в Бердске 6
17:50 12-08-2019
Байкер погиб, пассажир в реанимации: Уголовное дело грозит водителю ВАЗ-2109 в Бердске
Строительство дома поможет мужчине преодолеть кризис среднего возраста
17:49 12-08-2019
Строительство дома поможет мужчине преодолеть кризис среднего возраста
Все для потребителя: размер и вес упаковок уменьшились, а цена сохранилась или повысилась 1
17:45 12-08-2019
Все для потребителя: размер и вес упаковок уменьшились, а цена сохранилась или повысилась
Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта
17:41 12-08-2019
Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта
6 отверстий, которые помогут машине не пострадать в дождь
17:40 12-08-2019
6 отверстий, которые помогут машине не пострадать в дождь
Заморозки до минус 2 градусов надвигаются на Россию в августе 2
17:30 12-08-2019
Заморозки до минус 2 градусов надвигаются на Россию в августе
БердскКраской по баннеру "Единой России": член политсовета партии партии проверил ремонт по программе «Комфортная городская среда» в Бердске 1
17:28 12-08-2019
Краской по баннеру