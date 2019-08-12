Краской по баннеру «Единой России»: член политсовета партии партии проверил ремонт по программе «Комфортная городская среда» в Бердске

Игорь Титоренко пообещал жителям дворе в доме №1 по ул.Кутузова, где возмущенные ремонтом жители разрисовали партийный баннер, помочь купить бордюры в два раза дешевле.

Игорь Титоренко проверил двор по программе «Комфортная городская среда»

Сегодня, 12 августа, к дому №1 на улице Кутузова Бердска приехал член регионального политсовета партии «Единая Россия» Игорь Титоренко. Здесь состоялась рабочая встреча с представителями мэрии и подрядчика ООО «ДорЖилСтрой». Встреча прошла вскоре после публикации на сайте «Курьер. Среда. Бердск» о том, что на этом доме жители закрасили вывеску «Единой России» краской.

Напомним, что здесь проводился ремонт по программе «Комфортная городская среда», и жители остались недовольны многими моментами. В частности, недоделками на детской площадке, где так и не появилось покрытие. Также у домов на №3 и №1 на ул. К. Маркса не доделали бордюры. Как выяснилось, асфальт к ним сделали уже не по федеральной программе, а из средств муниципального бюджета (это городская территория). Работы проведены в комплексе для всего двора, а в программе участвовал непосредственно один дом №1 ул. Кутузова. В остальном дороги сделаны за счет города, и подрядчик проявил инициативу сделать подходы к подъездам. На бордюры им не хватило средств.

Игорь Николаевич прошел по двору и высказал свои комментарии. Он задал вопрос старшей по дому Галине Хомяковой: доволен ли их дом проведенными работами.

— Я очень довольна. Вырубки асфальта при мне делали. Должно быть 6 см, а они сделали 10 см. Подрядчик все делает, если обращаемся, даже больше, чем должны, — ответила Галина Михайловна.

По поводу недоделанной площадки , Игорь Николаевич рассказал что сделать.

— Следующий год у нас выборный, я всем советую написать наказ депутату законодательного собрания, тому, кого вы будете выбирать. Чтобы вам площадку сделали резиновую (покрытие — ред. ), -сказал Игорь Николаевич.

Он посмотрел качество асфальта, высоту бордюров и подошел к дому №3 ул. К. Маркса, где их вообще нет.

— Здесь если вы найдете какие-то минимальные ресурсы (обратился он к начальнику управления ЖКХ Бердска Максимуму Совбанову), я поговорю с производителями, чтобы вам их сделали за полцены, — сказал Игорь Титоренко.

Краской по табличке

Табличка «ЕР» в Северном микрорайоне Бердска. Именно такой баннер раскрасили недовольные ремонтом жители

Игорю Николаевичу напомнили о том, что здесь на подъезде дома №1 ул. Кутузова закрасили вывеску партии «Единая Россия».

— По поводу плакатов, ничего страшного. Это кому-то что-то не нравится. Их по два каждый день менять приходится, — отметил Игорь.

Напомним, что 9 августа в редакцию обратилась жительница дома №7 по ул. К. Маркса. Наталья Владимировна рассказала, что во дворе ее дома проводился ремонт двора в рамках программы «Комфортная городская среда» по приоритетному проекту «Единой России».

Работы были проведены настолько плохо, что люди даже со злости закрасили табличку с названием партии на доме напротив — на пятиэтажке №1 на ул. Кутузова. Но испорченную вывеску оперативно сняли.

Заместитель секретаря отделения партии «Единая Россия» в Бердске Андрей Пилько прокомментировал ситуацию «Курьер. Среда. Бердск»:

— Я знаю, что табличка была замазана, ее сняли. Это первый такой случай. У нас на всех домах, где ведется ремонт по проекту «Комфортная городская среда», так обозначено. Такой факт у нас только в одном месте. Мы каждую неделю выезжаем во дворы по вторникам. Жители высказывают свои замечания, а мы в рамках общественного контроля эти вопросы решаем. Проблемы, которые там были, они решались и решаются сейчас, — сказал Андрей Геннадьевич.

Власть все контролирует

— Сейчас важно распределить содержание этого двора. Здесь есть территория каждого дома из окружающих, и каждый должен вносить лепту. Нужно распределить, кто где убирает, — отметил вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Бердска Владимир Захаров.

Также Владимир Николаевич отметил, что для того, чтобы дома по ул. К. Маркса могли доделать все моменты, они могут заявиться на городской грант. Могут получить деньги из городского бюджета на все необходимые работы.