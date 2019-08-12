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Ночью строить дорогу к детсаду в Южном запретил мэр Бердска

17:15 12.08.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Евгений Шерстенин отметил, что при строительстве новой дороги нужно не разрушить старые, и поручил подчиненным не допускать в частном секторе «пыли столбом».

Ночью строить дорогу к детсаду в Южном запретил мэр Бердска
Новый детсад в Южном откроется 1 сентября, к этому времени должны построить и дорогу к нему

На этой неделе начнется строительство дороги к детсаду в микрорайоне Южном Бердска.

— По дорогам на Южном. Завезли материал, щебенку, все складировали. Сегодня или завтра последний материал придет и сразу начнут вырезать «корыто» и засыпать щебенкой, — доложил на совещании чиновников 12 августа руководитель УКС Антон Антонов.

Напомним, дороги в микрорайоне Южный будут проводить к построенному детсаду и строящейся школе. Новый детский сад будет сдан в эксплуатацию к 1 сентября 2019 года. Сейчас в садик завозят оборудование и мебель.

Компания «ДорСиб Плюс», выигравшая аукцион на 74 млн рублей, должна успеть к началу учебного года. Необходимо построить три дороги общей протяженностью около 1 км: по ул. Возрождения — от пересечения с ул. Лунной до пересечения с ул. Рогачева, по ул. Купца Горохова — от пересечения с ул. Возрождения до пересечения с ул. Поэта Сорокина, по ул. Поэта Сорокина — от пересечения с ул. Лунной до пересечения с ул. Рогачева.

Дорожникам предстоит положить асфальт на проезжей части, сделать тротуары, поставить ограждения и дорожные знаки. Появится удобный проезд и к садику, и к школе, которая строится рядом.

Мэр Бердска Евгений Шестернин поинтересовался, определен ли технологический вывоз грунта при нарезке. Дороги в Южном оставляют желать лучшего, в некоторых местах очень близко подходят грунтовые воды, есть линзы, если делать одну дорогу, нельзя повредить другие, отметил мэр. Он подчеркнул, что нужно предпринять все меры, чтобы жители не страдали.

— Необходимо исключить все вечерние и ночные работы. Я понимаю, дорога нужна, но это территория частного сектора. — акцентировал Евгений Анатольевич.

Мэр напомнил подчиненным, что во время строительства дороги пыль в частном секторе от проходящих по грунтовым дорогам машин не должна стоять столбом.

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