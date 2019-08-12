Все для потребителя: размер и вес упаковок уменьшились, а цена сохранилась или повысилась

Цены на продукты растут

Размер и вес упаковок уменьшились, а цена сохранилась или повысилась – так считает большинство россиян.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса о том, в чем россияне видят причины и цели изменения объема и веса упаковок продуктов и как к этому относятся.

Около половины респондентов, принявших участие в исследовании, заявили, что самостоятельно занимаются покупкой продуктов питания для своей семьи. Чаще всего это делают женщины (62%) и люди в возрасте от 45 до 59 лет (53%) и старше 60 лет (58%). Еще 40% опрошенных участвуют в покупке продуктов наряду с другими членами семьи (39%), преимущественно мужчины (50%) и представители молодежных групп 18-24 года (58%) и 25-34 года (44%).

Вместе с тем 72% наших сограждан отмечают, что в последние пять лет объем и вес упаковок продуктов уменьшился при сохранении прежней цены или её повышении. Особое внимание на это обратили жители городов-миллионников (77%). Еще 14% не заметили таких изменений.

Уменьшение упаковки организованно производителями продуктов – убеждены три четверти россиян (74%). Особенно распространена эта точка зрения среди молодых людей 25-34 лет (80%) и жителей Москвы и Санкт-Петербурга (80%). Наряду с этим 38% респондентов видят инициаторами таких изменений магазины или торговые сети. Основные цели таких изменений большинство опрошенных связывают с попытками обмануть покупателей (65%).

При этом у большинства наших соотечественников изменение веса и объёма упаковок продуктов вызывает негативную реакцию (60%). Особенно сильное раздражение в связи с этим испытывают жители городов с населением в 500-900 тыс. (65%) и сел (64%). Реже испытывает негативные эмоции по данному поводу молодежь в возрасте 18-24 лет (52%) и 25-34 лет (44%).

На фоне этого около половины опрошенных считает, что не на всех упаковках продуктах легко найти информацию о весе или объеме (42%). Также 66% россиян убеждены в необходимости увеличить надписи на упаковках, а идею дополнительно указывать на ценниках стоимость в пересчете на кг/литр продуктов поддержало 58% наших сограждан, преимущественно жители городов с населением 500-900 тыс. человек (62%).

Источник: ВЦИОМ