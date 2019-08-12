12.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Все для потребителя: размер и вес упаковок уменьшились, а цена сохранилась или повысилась

17:45 12.08.2019 Фото: pixabay
1 0

Уменьшение упаковки организованно производителями продуктов – убеждены три четверти россиян (74%).

Все для потребителя: размер и вес упаковок уменьшились, а цена сохранилась или повысилась
Цены на продукты растут

Размер и вес упаковок уменьшились, а цена сохранилась или повысилась – так считает большинство россиян.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса о том, в чем россияне видят причины и цели изменения объема и веса упаковок продуктов и как к этому относятся.
Около половины респондентов, принявших участие в исследовании, заявили, что самостоятельно занимаются покупкой продуктов питания для своей семьи. Чаще всего это делают женщины (62%) и люди в возрасте от 45 до 59 лет (53%) и старше 60 лет (58%). Еще 40% опрошенных участвуют в покупке продуктов наряду с другими членами семьи (39%), преимущественно мужчины (50%) и представители молодежных групп 18-24 года (58%) и 25-34 года (44%).

Вместе с тем 72% наших сограждан отмечают, что в последние пять лет объем и вес упаковок продуктов уменьшился при сохранении прежней цены или её повышении. Особое внимание на это обратили жители городов-миллионников (77%). Еще 14% не заметили таких изменений.

Уменьшение упаковки организованно производителями продуктов – убеждены три четверти россиян (74%). Особенно распространена эта точка зрения среди молодых людей 25-34 лет (80%) и жителей Москвы и Санкт-Петербурга (80%). Наряду с этим 38% респондентов видят инициаторами таких изменений магазины или торговые сети. Основные цели таких изменений большинство опрошенных связывают с попытками обмануть покупателей (65%).

При этом у большинства наших соотечественников изменение веса и объёма упаковок продуктов вызывает негативную реакцию (60%). Особенно сильное раздражение в связи с этим испытывают жители городов с населением в 500-900 тыс. (65%) и сел (64%). Реже испытывает негативные эмоции по данному поводу молодежь в возрасте 18-24 лет (52%) и 25-34 лет (44%).

На фоне этого около половины опрошенных считает, что не на всех упаковках продуктах легко найти информацию о весе или объеме (42%). Также 66% россиян убеждены в необходимости увеличить надписи на упаковках, а идею дополнительно указывать на ценниках стоимость в пересчете на кг/литр продуктов поддержало 58% наших сограждан, преимущественно жители городов с населением 500-900 тыс. человек (62%).

Источник: ВЦИОМ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А вы заметили?

АнтиЯ, 12 августа 2019 20:26
Заметили, просто у одного из местных известных пекарей вдруг хлеб стал стоить не 28 (за 1 сорт), а 21 рубль))))). Радость закончилась быстро, булочка оказывается полегчала)))))...

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскМэр Бердска: Как говорят десантники о ВВС — без вас нам не взлететь!
19:54 12-08-2019
Мэр Бердска: Как говорят десантники о ВВС — без вас нам не взлететь!
БердскВладимир Николаевич, не болит ли у вас грудь? Сидят на пнях вместо скамеек пенсионеры после реконструкции ул.Лунной в Бердске 2
18:00 12-08-2019
Владимир Николаевич, не болит ли у вас грудь? Сидят на пнях вместо скамеек пенсионеры после реконструкции ул.Лунной в Бердске
Груминг и ветклиника для четвероногих животных
17:54 12-08-2019
Груминг и ветклиника для четвероногих животных
БердскБайкер погиб, пассажир в реанимации: Уголовное дело грозит водителю ВАЗ-2109 в Бердске 6
17:50 12-08-2019
Байкер погиб, пассажир в реанимации: Уголовное дело грозит водителю ВАЗ-2109 в Бердске
Строительство дома поможет мужчине преодолеть кризис среднего возраста
17:49 12-08-2019
Строительство дома поможет мужчине преодолеть кризис среднего возраста
Все для потребителя: размер и вес упаковок уменьшились, а цена сохранилась или повысилась 1
17:45 12-08-2019
Все для потребителя: размер и вес упаковок уменьшились, а цена сохранилась или повысилась
Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта
17:41 12-08-2019
Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта
6 отверстий, которые помогут машине не пострадать в дождь
17:40 12-08-2019
6 отверстий, которые помогут машине не пострадать в дождь
Заморозки до минус 2 градусов надвигаются на Россию в августе 2
17:30 12-08-2019
Заморозки до минус 2 градусов надвигаются на Россию в августе
БердскКраской по баннеру "Единой России": член политсовета партии партии проверил ремонт по программе «Комфортная городская среда» в Бердске 1
17:28 12-08-2019
Краской по баннеру