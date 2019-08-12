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Владимир Николаевич, не болит ли у вас грудь? Сидят на пнях вместо скамеек пенсионеры после реконструкции ул.Лунной в Бердске

18:00 12.08.2019, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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По словам пожилого берчанина, замглавы «бил пяткой в грудь», обещая старикам лавочки. Однако спустя год они так и не появились.

Владимир Николаевич, не болит ли у вас грудь? Сидят на пнях вместо скамеек пенсионеры после реконструкции ул.Лунной в Бердске
Улицу Лунную впервые подвергли реконструкции в 2018 году

— Владимир Николаевич, не болит ли у вас грудь? — поинтересовался у вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Бердска Владимира Захарова пенсионер из Бердска Иван Писчук.

Письмо с обращением к местной власти Иван Тарасович оставил в редакции «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 12 августа. Пенсионер объяснил, чем вызван такой интерес состоянием здоровья вице-мэра.

Как выяснилось, в конце июля 2018 года Владимир Захаров инспектировал реконструкцию ул. Лунной в Бердске. В этот момент пенсионеры «подловили» чиновника.

-Мы попросили поставить скамейки. Ведь, чтобы дойти до поликлиники нужно пройти вдоль домов № 54, 55, 56, 57 и 58 по улице Микрорайона, а также вблизи дома № 14 по ул. Лунной более 1 километра. Люди и старики идут туда больные, с палочками. Вы пообещали выполнить их просьбу. Даже побили себя в грудь «пяткой», — поведал «Курьер. Среда. Бердск» Иван Тарасович, обращаясь к Владимиру Захарову.

Пенсионеры обрадовались, когда будущие площадки под скамейки появлялись на отремонтированной улице Лунной. Но радоваться долго не пришлось — лавочки для бердчан так и не установили.

— Наступил 2019 год, лето подходит концу, а скамеек так и нет. Это что, просто обещание? — сетует пенсионер.
Пожилые бердчане нашли выход из ситуации. Между домами № 18 и 19 по ул. Микрорайон спилили старые тополя. Старики отдыхают на низких пеньках по пути до поликлиники. Но встать с них уже не могут — слишком низко. На помощь приходят прохожие здоровые люди, которые поднимают пенсионеров с пеньков.

-А ведь под асфальт закатали денежки. Зачем это нужно было делать? Ради показухи? Если этот вопрос сдвинется с места, то просим поставить лавочку и в лесу около ул. Лунной, — обратился к власти Бердска ветеран труда республиканского значения Иван Писчук.

В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр Бердска Владимир Захаров прокомментировал обращение пенсионера. Он отметил, что помнит встречу с пожилыми жителями Бердска на ул. Лунной в 2018 году. Однако устанавливать лавочки — это компетенция управления ЖКХ Бердска.

— Такие разговоры были. Ситуацию промониторю с управлением ЖКХ. Я не вижу причин, чтобы лавочки не ставить. Там и места специальные для них подготовлены. Но мое дело — это бумага и ручка. А деньгами распоряжается управление ЖКХ. Переговорю с директором УЖКХ, чтобы этот вопрос решили, — заверил «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Захаров сегодня, 12 августа.

Стоит отметить, что директор УЖКХ Бердска Максим Совбанов в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» воздержался от комментариев по этому поводу. сославшись на серьезность вопроса и его необходимое изучение.

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От редакции

Нужны скамейки вдоль дороги по ул. Лунной?

Новый мэр, 12 августа 2019 19:27
Я уже устал писать что Захаров это человек слово. Всё что говорил,не все обязан исполнять.Он просто говорит
Аноним, 12 августа 2019 21:37
НВР:
Обязательно нужны.

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