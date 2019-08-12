Пропала девочка: арестован 21 год назад убивший в гаражах 15-летнюю жительницу Бердска

В 1998 году между девочкой и 22-летним мужчиной в гаражном обществе произошел словесный конфликт, который закончился убийством. Преступника арестовали летом 2019 года.

Тело девочки так и не нашли

Ушла из дома и пропала 15-летняя девочка в октябре 1998 года в Бердске. Родители девочки заволновались, что дочь не вернулась домой и обратились с заявлением в полицию. Однако 21 год назад правоохранители не смогли найти тело пропавшей или виновного человека в смерти 15-летней девочки. Следователи возбудили уголовное дело, однако спустя время приостановили его расследование.

Криминалисты и следователи возвращались к этому делу, но так и не могли найти раскрыть дело. Два года назад по заявлению родителей по безвестному исчезновению несовершеннолетней вновь приступили к расследования дела. Этим летом удалось найти преступника, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» представитель пресс-службы СК по Новосибирской области Михаил Третьяков.

Как удалось установить следствию, 15-летняя девушка встретилась с 22-летним мужчиной в гаражном обществе Бердска. Между ними произошел словесный конфликт, который закончился убийством девочки.

Подозреваемый в убийстве уже 43-летний мужчина задержан и находится под стражей. Детали задержания не сообщаются в интересах следствия.