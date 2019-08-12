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Астероид размером с пирамиду Хеопса летит к Земле

16:00 12.08.2019 Фото: pixabay
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Двадцать восьмого августа 2019 OU1 окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера. Астероид разминется с нашей планетой на расстоянии около миллиона километров.

Астероид размером с пирамиду Хеопса летит к Земле
Астероид разминется с нашей планетой

“Потенциально опасный” астероид, превосходящий по своим размерам Великую пирамиду Гизы, известную также как пирамида Хеопса, приблизится в конце августа к Земле, об этом свидетельствуют данные NASA.
Диаметр астероида 2019 OU1 составляет 160 метров, что на 20 метров больше, чем самая известная египетская пирамида.
Двадцать восьмого августа 2019 OU1 окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера. Астероид разминется с нашей планетой на расстоянии около миллиона километров.
Ранее Европейское космическое агентство (ЕКА) обновило список космических объектов, представляющих для Земли потенциальную опасность.
Наиболее близким по дате инцидентом считается гипотетическое столкновение Земли с астероидом 2006QV89. По оценке специалистов агентства, это может произойти 9 сентября этого года.
Вероятность такого события — один шанс из семи тысяч. Сейчас астероид находится примерно в 6,7 миллиона километров от Земли.
Возглавляет список потенциальных угроз астероид 2010RF12. Эксперты предполагают, что опасное сближение тела с Землей произойдет в 2095 году. Вероятность столкновения — один шанс из 16.

Источник: РИА Новости

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От редакции

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Омоним, 12 августа 2019 16:19
40 раз ближе, чем Венера? Один миллион километров? Это почти в три раза дальше, чем до Луны.

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