Новые правила рыбалки вступят в России

Астраханская область – Мекка для рыболовов-любителей со всей нашей страны

Применение новых норм регулирования любительского рыболовства и дальнейшее совершенствование контроля за этим видом деятельности обсуждается на совещании, которое открыл заместитель министра сельского хозяйства России – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в Астрахани 7 августа.

Федеральный закон «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который принят 25 декабря 2018 года, вступит в силу с 1 января 2020 года. В совещании принимают участие представители Совета Федерации и Государственной думы России, органов власти более десяти субъектов Российской Федерации, ассоциаций и общественных организаций рыболовов-любителей.

Руководитель Росрыболовства подчеркнул значимость любительского рыболовства в целом и для региона в частности. «Астраханская область – Мекка для рыболовов-любителей со всей нашей страны. По экспертным оценкам, любительской рыбалкой увлекаются около 25-30 млн человек. У вас накопилось много вопросов, при этом они не всегда однозначно решаются, поэтому вместе с вами надо принять четкие и понятные правила, которые не позволят процветать браконьерству и создадут условия для комфортной рыбалки ответственных граждан. Мы приняли решение, что пойдем по пути издания специальных правил по любительскому рыболовству», — сказал Илья Шестаков.

Он обратил внимание на то, что обновленное законодательство принципиально меняет подход к государственному управлению

в области любительского рыболовства. В основе нового закона – понимание любительского рыболовства как деятельности граждан, направленной на удовлетворение личных потребностей, которая осуществляется свободно и бесплатно в рамках установленных правил рыболовства. В целях формирования единого подхода к осуществлению спортивного и любительского рыболовства законом устанавливаются дополнительные ограничения, направленные на сохранение водных биоресурсов и среды их обитания.

Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин поблагодарил главу Росрыболовства за инициативу проведения совещания и за решение увеличить норму суточного вылова частика с 5 до 10 кг. «Астрахань – один из основных регионов, где не только развито любительское рыболовство, а где рыба является основным продуктом потребления. При этом одна из наших приоритетных задач – сохранение и рациональное использование запасов водных биоресурсов. В связи с этим необходимо определиться с нормами вывоза уловов, надеюсь мы выработаем конкретное решение для контрольных органов, которые будут регулировать этот процесс», — сказал Игорь Бабушкин.

Об основных нормах закона и общих принципах правил рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна рассказал заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов. Он подчеркнул, что закон о любительском рыболовстве разработан в соответствии с поручением Президента России при совместном обсуждении федеральных органов государственной власти, Народного фронта, союзов и ассоциаций, представителей рыбаков-любителей. Его разработка и принятие заняли почти 8 лет.

Законом устанавливается:

— прямой запрет на добычу рыбы в рамках любительского рыболовства сетями;

— возможность любительского рыболовства сетями в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, где добыча рыбы сетями является основным источником пропитания, с условием учета и обязательной поштучной маркировки таких орудий;

— оборот жаберных сетей между гражданами в случаях, установленных Правительством России (реализуется поручение Президента России);

— переходные положения для любительского рыболовства, рыболовства КМНС и промышленного рыболовства по переоформлению рыбопромысловых участков в рыболовные;

— суточные нормы вылова;

— полномочия субъектов Российской Федерации по установлению ограничений, не урегулированных Правилами рыболовства;

— прямые нормы об ограничении подводной охоты (решается проблема безопасности жизни и здоровья людей при осуществлении подводной охоты в местах массового отдыха);

— ограничения на осуществление любительского рыболовства в водных объектах, используемых для аквакультуры (решается конфликт рыбоводов и рыбаков-любителей, осуществляющих рыболовство (рыбоводство) на одном и том же водном объекте).

В настоящее время идет завершение подготовки подзаконных актов, регулирующих указанные нормы.

Василий Соколов отметил, что впервые на уровне закона урегулирован вопрос любительского рыболовства сетями. Запрещено не только использование сетей, но и их оборот, что позволит бороться с производством и распространением самых опасных с точки зрения загрязнения окружающей среды так называемых «китайских сетей».

В виде исключения случаи осуществления любительского рыболовства сетями –только местным населением и только для удовлетворения личных нужд на территории Севера, Сибири и Дальнего Востока. «Сети будут поштучно маркировать и вносить в единый реестр, закрепляя орудие лова за конкретным гражданином, что позволит эффективно контролировать их использование и пресекать браконьерство», — пояснил заместитель руководителя Росрыболовства.

Постановлением Правительства России определяются особенности оборота и применения жаберных сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, в том числе продажа жаберных сетей разрешается в муниципальных районах, определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Законом предусмотрено, что Правительство России по представлению субъектов Российской Федерации определяет перечень районов добычи ценных видов водных биоресурсов в Байкальском, Дальневосточном, Северном, Восточно-Сибирском рыбохозяйственных бассейнах. Договоры пользования рыболовным участком для организации любительского рыболовства, срок действия которых не истек, сохраняют свое действие и регулируются статьей Закона о рыболовстве.

Василий Соколов особое внимание уделил вопросам актуализации правил рыболовства в части установления запретных периодов в приволжских регионах. Характерной особенностью географического положения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, в состав которого входят территории 39 субъектов Российской Федерации, является его значительная широтная протяженность и, соответственно, расположение водных объектов в различных природно-климатических зонах. «Пространственное распределение действующих запретных сроков весьма мозаично и плохо укладывается в схему природно-климатических зон. Кроме того, есть случаи, когда в соседних регионах (Нижегородской, Рязанской областях и республики Чувашия) сроки запрета различаются почти на месяц, хотя они находятся в одной природно-климатической зоне. Перед нашими НИИ была поставлена задача гармонизация установленных Правилами запретных сроков для промышленного и любительского рыболовства для граничащих субъектов Российской Федерации», — отметил он.

Для анализа учеными ВНИРО были использованы значения температуры воды, при которых наступает массовый нерест наиболее важных в промысловом отношении единовременно нерестующих видов рыб (щука, судак, лещ, плотва, сазан и др.). По результатам этой работы предложено районирование регионов Волжско-Каспийского бассейна. «Анализ многолетних данных динамики весенних температур воды в водных объектах, расположенных на территориях 39 субъектов, позволил выделить три широтные зоны (южную, центральную и северную). Предлагаемое районирование сроков наступления оптимальных для нереста температур согласуется с общепринятой широтной зональностью природно-климатических зон. Оно может быть использовано для совершенствования правил рыболовства Волжско-Каспийского бассейна», — резюмировал Василий Соколов.

И.о. руководителя контроля надзора и рыбоохраны Росрыболовства Виталий Молоков доложил об исполнении требований природоохранного законодательства при осуществлении любительского рыболовства, в том числе об ограничениях хозяйственной деятельности в водоохранной зоне.

Согласно Водному кодексу России, в границах водоохранных зон запрещается движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. Нарушение влечет административный штраф в размере 3-4,5 тыс. рублей. Мера направлена на предотвращение загрязнения вод и на сохранение среды обитания водных биоресурсов и других объектов животного и растительного мира.

По информации аналитического центра при Правительстве России, в последние годы наблюдается резкое ухудшение состояния водных объектов, одной из причин этого является несоблюдение установленного режима водоохранных зон. «Отсутствие мер для сохранения водных объектов приведет к деградации запасов водных биоресурсов и, как следствие, к ограничениям и запрету рыболовства. При обращении граждане не учитывают, что в восьмидесятые годы прошлого века в среднем на 1000 человек приходилось около 44 автомобилей, а сейчас аналогичный показатель превысил 300 автомобилей», — отметил Виталий Молоков.

Он также разъяснил другие положения природоохранного законодательства и вопросы, связанные с формированием норм суточного вылова для рыбаков любителей, которые установлены для всех рыбохозяйственных бассейнов.

Предложения по установлению в Правилах рыболовства суточных норм добычи водных биоресурсов разрабатывались в соответствии с рекомендациями рыбохозяйственных научных институтов, учетом мнений субъектов Российской Федерации, региональных общественных организаций рыболовов-любителей. При этом большинство граждан поддерживают установление норм вылова, отмечая необходимость увеличения лимитов на наиболее распространенные виды рыб.

Виталий Молоков сообщил, что практика применения контроля за выполнением требований по норме вылова показывает, что установленные ограничения нуждаются в доработке. В частности, есть проблемы в определении инспектором рыбоохраны периода нахождения рыбака на водоеме при подсчете допустимого лимита добычи. В связи с этим принято решение дополнить Правила рыболовства мерой, запрещающей хранение и транспортировку водных биоресурсов, в объеме не более двух/трех суточных норм вылова на человека.

При этом приоритетом рыбоохраны остается пресечение грубых нарушений Правил рыболовства: использование сетных орудий лова и соблюдение запретных периодов.

«Положительным примером взаимодействия Росрыболовства с представителями общественности и с ответственными рыбаками-любителями является акция «День без сетей», которая была организована Агентством 17-18 мая на территории практически всей России. Мероприятие было приурочено к проводимой органами рыбоохраны операции по сохранению водных биоресурсов в период весеннего нереста», — сообщил Виталий Молоков.

По итогам акции за один день изъято более 3,6 тыс. сетей и почти тысяча других орудий лова, в естественную среду обитания выпущено около 3,3 тыс. рыб, почти 3 тонны водных биоресурсов оформлено для реализации или уничтожения. В рамках подготовки и проведения данного мероприятия территориальными управлениями Росрыболовства организованы семинары и лекции по вопросам деятельности органов рыбоохраны, влияния незаконного вылова на биоразнообразие и популяцию водных биоресурсов, законодательства в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, роли предприятий в поддержании запасов водных биоресурсов, бережного отношения к природным богатствам, а также взаимодействия с должностными лицами и структурными подразделениями территориальных управлений Росрыболовства.

Директор ФГБНУ «ВНИРО» Кирилл Колончин выступил с докладом о совершенствовании правил рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна. В ходе совещания также рассматриваются отдельные вопросы реализации федерального законодательства при осуществлении любительского рыболовства в Астраханской области, проблемы и развитие любительского и спортивного рыболовства в Республике Татарстан, взаимодействие рыболовов-любителей и рыбопромышленников, регламент работы внештатных общественных инспекторов рыбоохраны и другие актуальные аспекты.

Источник: fish.gov.ru