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За секунду садится на шпагат медалистка из Бердска

16:15 12.08.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой, предоставлены Валентиной Степаненко
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Валентина Степаненко считает, что медаль получить может каждый. Девушка поступила учиться на хореографа и планирует жить в столице.

За секунду садится на шпагат медалистка из Бердска
Валентина Степаненко считает, что медаль получить может каждый

Для Валентины Степаненко из школы №1, из многодетной семьи (у нее брат и две сестры) средняя сестра — серебряная медалистка — пример для подражания.
— Когда получаешь медаль — это придает уверенности, что ты можешь все! Силы прибавляются, вырастают крылья. Хочется стараться больше. Мне очень повезло с учителями. Они не только преподавали, но и были нашими наставниками. Давали нам советы, мы знали, что они в любую минуту придут к нам на помощь, — рассказала медалистка.
Девушка готовилась к экзаменам по 6 часов в день. Особенно много времени уходило на литературу, медалистка прочитывала горы книг и писала по пять сочинений в неделю.
— Медаль получить может каждый. У меня нет особых секретов подготовки к ЕГЭ. Главное, ответственно подходить к урокам, а на занятиях слушать педагога внимательно. Не витать в облаках. Многим кажется, что школа – это так…Не особо важно в жизни. Школа дает очень большой багаж знаний и жизненный опыт, — убеждена отличница.
У Валентины папа — программист, поэтому девушке математика давалась легко. Но она с малых лет тянулась к искусству — занималась художественной гимнастикой, чирлидингом. Валя за секунду садится на шпагат. В 10 классе поняла, что хочет стать хореографом и записалась в образцовый коллектив хореографический ансамбль «Арабески».
— Мне хочется чего-то более живого, интересного, постоянно чего-то нового, поэтому я поступила в институт культуры в Кемерово. Работа хореографа привлекает меня тем, что – это работа с людьми, а танец – не просто движения, танцем можно сказать намного больше, чем словами, и это так красиво!, — рассуждает героиня.

Шерлок Холмс — быль или легенда?
Через 11 лет бердчанка планирует жить в Москве или Санкт-Петербурге. Будет работать балетмейстером в столице. Или поедет по контракту за рубеж.
Отличница любит классику: Достоевского, Чехова. Из поэтов зачитывается Маяковским, Есениным и Асадовым. Из литературных героев ее восхищает Шерлок Холмс:
— Мне интересно существовали ли такие люди?! Если бы я оказалась лицом к лицу с гениальным сыщиком, я бы его спросила: «Чем я занимаюсь? Из какого города приехала»?

Автор видео Елена Белоусова

За секунду садится на шпагат медалистка из Бердска
За секунду садится на шпагат медалистка из Бердска
За секунду садится на шпагат медалистка из Бердска
За секунду садится на шпагат медалистка из Бердска
За секунду садится на шпагат медалистка из Бердска
За секунду садится на шпагат медалистка из Бердска
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От редакции

По каким предметам у вас были пятерки в школе?

Аноним, 12 августа 2019 16:22
На модель не тянет... Фигурка хорошая, но в целом не очень фотогеничная. И дай Бог, чтобы не забила голову всякой ерундой.
Аноним, 12 августа 2019 16:46
Когда мы были молодые
И чушь прекрасную несли,
Фонтаны били голубые
И розы красные росли.

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