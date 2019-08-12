За секунду садится на шпагат медалистка из Бердска

Валентина Степаненко считает, что медаль получить может каждый

Для Валентины Степаненко из школы №1, из многодетной семьи (у нее брат и две сестры) средняя сестра — серебряная медалистка — пример для подражания.

— Когда получаешь медаль — это придает уверенности, что ты можешь все! Силы прибавляются, вырастают крылья. Хочется стараться больше. Мне очень повезло с учителями. Они не только преподавали, но и были нашими наставниками. Давали нам советы, мы знали, что они в любую минуту придут к нам на помощь, — рассказала медалистка.

Девушка готовилась к экзаменам по 6 часов в день. Особенно много времени уходило на литературу, медалистка прочитывала горы книг и писала по пять сочинений в неделю.

— Медаль получить может каждый. У меня нет особых секретов подготовки к ЕГЭ. Главное, ответственно подходить к урокам, а на занятиях слушать педагога внимательно. Не витать в облаках. Многим кажется, что школа – это так…Не особо важно в жизни. Школа дает очень большой багаж знаний и жизненный опыт, — убеждена отличница.

У Валентины папа — программист, поэтому девушке математика давалась легко. Но она с малых лет тянулась к искусству — занималась художественной гимнастикой, чирлидингом. Валя за секунду садится на шпагат. В 10 классе поняла, что хочет стать хореографом и записалась в образцовый коллектив хореографический ансамбль «Арабески».

— Мне хочется чего-то более живого, интересного, постоянно чего-то нового, поэтому я поступила в институт культуры в Кемерово. Работа хореографа привлекает меня тем, что – это работа с людьми, а танец – не просто движения, танцем можно сказать намного больше, чем словами, и это так красиво!, — рассуждает героиня.

Шерлок Холмс — быль или легенда?

Через 11 лет бердчанка планирует жить в Москве или Санкт-Петербурге. Будет работать балетмейстером в столице. Или поедет по контракту за рубеж.

Отличница любит классику: Достоевского, Чехова. Из поэтов зачитывается Маяковским, Есениным и Асадовым. Из литературных героев ее восхищает Шерлок Холмс:

— Мне интересно существовали ли такие люди?! Если бы я оказалась лицом к лицу с гениальным сыщиком, я бы его спросила: «Чем я занимаюсь? Из какого города приехала»?

Автор видео Елена Белоусова

