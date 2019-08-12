SOS: Не хватает 23, 5 тыс. рублей на подъемник обездвиженному инвалиду из Бердска

На протяжении 10 лет Аркадий Ситников сутками лежит в кровати. За неделю бердчане собрали на помощь инвалиду 66 523 тыс. рублей. Осталось 7 дней, чтобы помочь парализованному Аркадию весом 120 кг чаще вставать с постели. Важны даже 10 рублей.

На протяжении 10 лет мама Аркадия не отходит от сына ни на секунду

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» объявляет сбор средств для помощи Аркадию Ситникову. Его семья нуждается в электрическом подъемнике на аккумуляторе. К сожалению, Аркадий и его мама не могут позволить себе дорогостоящий агрегат. Но и поднимать сына весом в 120 кг с постели женщина не может.

За несколько суток отзывчивые бердчане перечислили на счет и принесли в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» 65 773 рублей! Благодарим вас, за помощь и доброту. Осталось собрать меньше трети от необходимой суммы! Мы верим, что жизнь Ситниковых станет проще благодаря вашей доброте.

— Благодарим вас, неравнодушные бердчане. Благодаря вашей помощи, жизнь моей мамы хоть немного станет легче. Ей не придется с трудом переносить мое обездвиженное тело с кровати в инвалидное кресло. Вторые сутки раздаются звонки от моих знакомых, друзей и родных, которые благодарят вас за отзывчивость. Спасибо вам, — обратился к читателям «Курьер. Среда. Бердск» Аркадий Ситников сегодня, 7 августа.

Если вы готовы помочь Аркадию, то можете обращаться в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» по адресам: ул. К. Маркса, 24, офис 2, тел. 3-00-10 (с 9.00 до 19.00) или ул. Ленина, 38 (понедельник, среда — с 7.30 до 18.00, в остальные дни — с 9.00 до 18.00).

Можете перечислить деньги на карту, которую мы оформили специально для помощи нашим героям. Карта оформлена в Сбербанке на главного редактора Галину Коморникову.

№4276844019091537 (назначение платежа — на подъемник Аркадию Ситникову).

Спасибо и низкий поклон:

Вячеславу Викторовичу — 500 рублей. Спасибо!

Ирине Валерьевне — 100 рублей. Спасибо!

Оксана Николаевна — 10 000 рублей! Спасибо!

Елена Алексеевна — 1000 рублей. Спасибо!

Анна Вячеславовна — 100 рублей. Спасибо!

Светлана Николаевна — 200 рублей. Спасибо!

Светлана Станиславовна — 500 рублей. Спасибо!

Наталья Анатольевна — 100 рублей. Спасибо!

Татьяна Ивановна — 300 рублей. Спасибо!

Светлана Петровна — 200 рублей. Спасибо!

Евгений Алексеевич — 5000 рублей. Спасибо!

Сергей Дмитриевич — 300 рублей. Спасибо!

Полина Геннадьевна — 100 рублей. Спасибо!

Ирина Станиславовна — 500 рублей. Спасибо!

Виктория Константиновна — 200 рублей. Спасибо!

Неизвестный благотворитель — 500 рублей. Спасибо!

Анна Владимировна — 5000 рублей. Спасибо!

Светлана Леонидовна — 5000 рублей. Спасибо!

Владимир Иванович — 5000 рублей. Спасибо!

Анжелика Юрьевна — 200 рублей. Спасибо!

Анна Сергеевна — 400 рублей. Спасибо!

Елена Юрьевна — 1000 рублей. Спасибо!

Татьяна Викторовна — 1000 рублей. Спасибо!

Антон Олегович — 1000 рублей. Спасибо!

Мария Викторовна — 1000 рублей. Спасибо!

Татьяна Геннадьевна — 500 рублей. Спасибо!

Раиса Александровна — 1000 рублей. Спасибо!

Александр Валерьевич — 100 рублей. Спасибо!

Григорий Михайлович — 500 рублей. Спасибо!

Анна Сергеевна — 100 рублей. Спасибо!

Екатерина Геннадьевна — 200 рублей. Спасибо!

Светлана Анатольевна — 200 рублей. Спасибо!

Дмитрий Владимирович — 1000 рублей. Спасибо!

Татьяна Александровна — 300 рублей. Спасибо!

Эльвира Эдуардовна — 500 рублей. Спасибо!

Наталья Николаевна — 200 рублей. Спасибо!

Ольга Геннадьевна — 700 рублей. Спасибо!

Наталья Александровна — 500 рублей. Спасибо!

Эльмира Ашотовна — 500 рублей. Спасибо!

Евгения — 500 рублей. Спасибо!

Павел Николаевич — 300 рублей. Спасибо!

Марина Владимировна — 200 рублей. Спасибо!

Татьяна Изотьевна — 200 рублей. Спасибо!

Галина — 200 рублей. Спасибо!

Ольга Петровна — 300 рублей. Спасибо!

Татьяна Алексеевна — 100 рублей. Спасибо!

Елена Владимировна — 3000 рублей. Спасибо!

Татьяна Ильинична — 1500 рублей. Спасибо!

Ирина Николаевна — 500 рублей. Спасибо!

Аноним — 1500 рублей. Спасибо!

Надежда Викторовна — 200 рублей. Спасибо!

Сергей Васильевич Кубышев — 500 рублей. Спасибо!

Екатерина — 50 рублей. Спасибо!

Ирина Петровна — 500 рублей. Спасибо!

Алексей Олегович — 500 рублей. Спасибо!

Александр Сергеевич — 500 рублей. Спасибо!

Алевтина Анатольевна — 1000 рублей. Спасибо!

Неизвестный благотворитель — 500 рублей. Спасибо!

Евгений Витальевич — 30 рублей. Спасибо!

Инна Евгеньевна — 100 рублей. Спасибо!

Сергей Васильевич — 1000 рублей. Спасибо!

Дмитрий Александрович — 300 рублей!

Неизвестный благотворитель — 100 рублей. Спасибо!

Алеся Владимировна — 150 рублей. Спасибо!

Неизвестный благотворитель — 500 рублей. Спасибо!

Мария Александровна — 300 рублей. Спасибо!

Оксана Сергеевна — 200 рублей. Спасибо!

Лидия Борисовна — 500 рублей. Спасибо!

Юлия Борисовна — 200 рублей. Спасибо!

Ирина Александровна — 240 рублей. Спасибо!

Анастасия Сергеевна — 130 рублей. Спасибо!

Елена Николаевна — 100 рублей. Спасибо!

Татьяна Михайловна — 100 рублей. Спасибо!

Полина Андреевна — 50 рублей. Спасибо!

Христина Александровна — 500 рублей. Спасибо!

Ольга Владимировна -200 рублей. Спасибо!

Анна Владимировна — 100 рублей. Спасибо!

Елена Викторовна — 1000 рублей. Спасибо!

Виктор Викторович — 73 рубля. Спасибо!

Роман Юрьевич — 300 рублей. Спасибо!

Оксана Николаевна — 300 рублей. Спасибо!

Анастасия Владимировна — 100 рублей. Спасибо!

Анна Сергеевна — 50 рублей. Спасибо!

Евгений Владимирович — 500 рублей. Спасибо!

Алёна Викторовна — 100 рублей. Спасибо!

Людмила Викторовна — 1000 рублей. Спасибо!

Николай Михайлович — 200 рублей. Спасибо!

Марина Николаевна — 300 рублей. Спасибо!

Дарья Александровна — 150 рублей. Спасибо!

Неизвестный благотворитель — 100 рублей. Спасибо!