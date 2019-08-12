SOS: Не хватает 23, 5 тыс. рублей на подъемник обездвиженному инвалиду из Бердска

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» объявляет сбор средств для помощи Аркадию Ситникову. Его семья нуждается в электрическом подъемнике на аккумуляторе. К сожалению, Аркадий и его мама не могут позволить себе дорогостоящий агрегат. Но и поднимать сына весом в 120 кг с постели женщина не может.
За несколько суток отзывчивые бердчане перечислили на счет и принесли в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» 65 773 рублей! Благодарим вас, за помощь и доброту. Осталось собрать меньше трети от необходимой суммы! Мы верим, что жизнь Ситниковых станет проще благодаря вашей доброте.
— Благодарим вас, неравнодушные бердчане. Благодаря вашей помощи, жизнь моей мамы хоть немного станет легче. Ей не придется с трудом переносить мое обездвиженное тело с кровати в инвалидное кресло. Вторые сутки раздаются звонки от моих знакомых, друзей и родных, которые благодарят вас за отзывчивость. Спасибо вам, — обратился к читателям «Курьер. Среда. Бердск» Аркадий Ситников сегодня, 7 августа.
Если вы готовы помочь Аркадию, то можете обращаться в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» по адресам: ул. К. Маркса, 24, офис 2, тел. 3-00-10 (с 9.00 до 19.00) или ул. Ленина, 38 (понедельник, среда — с 7.30 до 18.00, в остальные дни — с 9.00 до 18.00).
Можете перечислить деньги на карту, которую мы оформили специально для помощи нашим героям. Карта оформлена в Сбербанке на главного редактора Галину Коморникову.
№4276844019091537 (назначение платежа — на подъемник Аркадию Ситникову).
Спасибо и низкий поклон:
Вячеславу Викторовичу — 500 рублей. Спасибо!
Ирине Валерьевне — 100 рублей. Спасибо!
Оксана Николаевна — 10 000 рублей! Спасибо!
Елена Алексеевна — 1000 рублей. Спасибо!
Анна Вячеславовна — 100 рублей. Спасибо!
Светлана Николаевна — 200 рублей. Спасибо!
Светлана Станиславовна — 500 рублей. Спасибо!
Наталья Анатольевна — 100 рублей. Спасибо!
Татьяна Ивановна — 300 рублей. Спасибо!
Светлана Петровна — 200 рублей. Спасибо!
Евгений Алексеевич — 5000 рублей. Спасибо!
Сергей Дмитриевич — 300 рублей. Спасибо!
Полина Геннадьевна — 100 рублей. Спасибо!
Ирина Станиславовна — 500 рублей. Спасибо!
Виктория Константиновна — 200 рублей. Спасибо!
Неизвестный благотворитель — 500 рублей. Спасибо!
Анна Владимировна — 5000 рублей. Спасибо!
Светлана Леонидовна — 5000 рублей. Спасибо!
Владимир Иванович — 5000 рублей. Спасибо!
Анжелика Юрьевна — 200 рублей. Спасибо!
Анна Сергеевна — 400 рублей. Спасибо!
Елена Юрьевна — 1000 рублей. Спасибо!
Татьяна Викторовна — 1000 рублей. Спасибо!
Антон Олегович — 1000 рублей. Спасибо!
Мария Викторовна — 1000 рублей. Спасибо!
Татьяна Геннадьевна — 500 рублей. Спасибо!
Раиса Александровна — 1000 рублей. Спасибо!
Александр Валерьевич — 100 рублей. Спасибо!
Григорий Михайлович — 500 рублей. Спасибо!
Анна Сергеевна — 100 рублей. Спасибо!
Екатерина Геннадьевна — 200 рублей. Спасибо!
Светлана Анатольевна — 200 рублей. Спасибо!
Дмитрий Владимирович — 1000 рублей. Спасибо!
Татьяна Александровна — 300 рублей. Спасибо!
Эльвира Эдуардовна — 500 рублей. Спасибо!
Наталья Николаевна — 200 рублей. Спасибо!
Ольга Геннадьевна — 700 рублей. Спасибо!
Наталья Александровна — 500 рублей. Спасибо!
Эльмира Ашотовна — 500 рублей. Спасибо!
Евгения — 500 рублей. Спасибо!
Павел Николаевич — 300 рублей. Спасибо!
Марина Владимировна — 200 рублей. Спасибо!
Татьяна Изотьевна — 200 рублей. Спасибо!
Галина — 200 рублей. Спасибо!
Ольга Петровна — 300 рублей. Спасибо!
Татьяна Алексеевна — 100 рублей. Спасибо!
Елена Владимировна — 3000 рублей. Спасибо!
Татьяна Ильинична — 1500 рублей. Спасибо!
Ирина Николаевна — 500 рублей. Спасибо!
Аноним — 1500 рублей. Спасибо!
Надежда Викторовна — 200 рублей. Спасибо!
Сергей Васильевич Кубышев — 500 рублей. Спасибо!
Екатерина — 50 рублей. Спасибо!
Ирина Петровна — 500 рублей. Спасибо!
Алексей Олегович — 500 рублей. Спасибо!
Александр Сергеевич — 500 рублей. Спасибо!
Алевтина Анатольевна — 1000 рублей. Спасибо!
Неизвестный благотворитель — 500 рублей. Спасибо!
Евгений Витальевич — 30 рублей. Спасибо!
Инна Евгеньевна — 100 рублей. Спасибо!
Сергей Васильевич — 1000 рублей. Спасибо!
Дмитрий Александрович — 300 рублей!
Неизвестный благотворитель — 100 рублей. Спасибо!
Алеся Владимировна — 150 рублей. Спасибо!
Неизвестный благотворитель — 500 рублей. Спасибо!
Мария Александровна — 300 рублей. Спасибо!
Оксана Сергеевна — 200 рублей. Спасибо!
Лидия Борисовна — 500 рублей. Спасибо!
Юлия Борисовна — 200 рублей. Спасибо!
Ирина Александровна — 240 рублей. Спасибо!
Анастасия Сергеевна — 130 рублей. Спасибо!
Елена Николаевна — 100 рублей. Спасибо!
Татьяна Михайловна — 100 рублей. Спасибо!
Полина Андреевна — 50 рублей. Спасибо!
Христина Александровна — 500 рублей. Спасибо!
Ольга Владимировна -200 рублей. Спасибо!
Анна Владимировна — 100 рублей. Спасибо!
Елена Викторовна — 1000 рублей. Спасибо!
Виктор Викторович — 73 рубля. Спасибо!
Роман Юрьевич — 300 рублей. Спасибо!
Оксана Николаевна — 300 рублей. Спасибо!
Анастасия Владимировна — 100 рублей. Спасибо!
Анна Сергеевна — 50 рублей. Спасибо!
Евгений Владимирович — 500 рублей. Спасибо!
Алёна Викторовна — 100 рублей. Спасибо!
Людмила Викторовна — 1000 рублей. Спасибо!
Николай Михайлович — 200 рублей. Спасибо!
Марина Николаевна — 300 рублей. Спасибо!
Дарья Александровна — 150 рублей. Спасибо!
Неизвестный благотворитель — 100 рублей. Спасибо!