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Здоровье / Общество

Названа основная причина развития рака груди и кишечника, диабета и ишемии

14:37 12.08.2019 Фото: pixabay
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Каждый третий случай ишемической болезни сердца связан с недостатком физической активности.

Названа основная причина развития рака груди и кишечника, диабета и ишемии
27% диабета и примерно 30% ишемической болезни сердца может быть объяснено отсутствием физической активности

Сюжет: Онкология

Названа основная причина развития рака груди и кишечника, диабета и ишемии

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Каждый третий случай ишемической болезни сердца связан с недостатком физической активности. Об этом написал на Facebook заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.
По данным Всемирной организации здравоохранения, отсутствие физической активности является причиной примерно шести процентов смертей в мире, напомнил он.
«Если говорить о конкретных заболеваниях, то до 25% рака груди и кишечника, 27% диабета и примерно 30% ишемической болезни сердца может быть объяснено отсутствием физической активности».
Олег Салагай
Замминистра отметил, что физическая активность — необходимая часть жизни каждого человека.
При этом нагрузка должна быть рациональной и «ни в коем случае не травматичной».
Салагай добавил, что регулярные занятия физкультурой способствуют сокращению риска гипертонии, сердечно-сосудистых и некоторых онкологических заболеваний, депрессии, а также улучшению общего самочувствия.

Источник: РИА Новости

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