Названа основная причина развития рака груди и кишечника, диабета и ишемии

27% диабета и примерно 30% ишемической болезни сердца может быть объяснено отсутствием физической активности

Каждый третий случай ишемической болезни сердца связан с недостатком физической активности. Об этом написал на Facebook заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

По данным Всемирной организации здравоохранения, отсутствие физической активности является причиной примерно шести процентов смертей в мире, напомнил он.

«Если говорить о конкретных заболеваниях, то до 25% рака груди и кишечника, 27% диабета и примерно 30% ишемической болезни сердца может быть объяснено отсутствием физической активности».

Олег Салагай

Замминистра отметил, что физическая активность — необходимая часть жизни каждого человека.

При этом нагрузка должна быть рациональной и «ни в коем случае не травматичной».

Салагай добавил, что регулярные занятия физкультурой способствуют сокращению риска гипертонии, сердечно-сосудистых и некоторых онкологических заболеваний, депрессии, а также улучшению общего самочувствия.

Источник: РИА Новости