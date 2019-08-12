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Водку из воды и пшеницы из Чернобыльской зоны отчуждения изготовили на Украине

11:45 12.08.2019 Фото: pixabay
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В готовом напитке ученые смогли обнаружить лишь природный радионуклид углерод-14.

Водку из воды и пшеницы из Чернобыльской зоны отчуждения изготовили на Украине
В конечном продукте не было обнаружено радиоактивного загрязнения

Группа британских и украинских ученых изготовили экспериментальную партию водки, при этом использовалась пшеница и вода из Чернобыльской зоны отчуждения на Украине. Об этом сообщило в четверг Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

«Команде ученых Великобритании и Украины удалось изготовить экспериментальный радиоактивно безопасный алкоголь из чернобыльской воды и пшеницы с использованием традиционной методики homemade», — сказано в сообщении. Дистиллированный алкоголь разводили с минеральной водой из глубокого водоносного слоя в городе Чернобыль, который имеет схожий химический состав с грунтовыми водами региона Шампань во Франции, отмечается в сообщении. При этом в конечном продукте, который получил название Atomik, не было обнаружено радиоактивного загрязнения. «В готовом напитке они [ученые] смогли обнаружить лишь природный радионуклид углерод-14. Его концентрация была не больше, чем в любом другом алкогольном напитке», — отметило ведомство.

В планах исследователей наладить производство крафтовой водки из зерна, выращенного в зоне обязательного (безусловного) отселения, и возвращать 75% прибыли общине пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС регионов. «Мы не планируем выращивать зерно в зоне отчуждения в промышленных масштабах, поскольку там сейчас заповедник дикой природы. Вместо этого мы хотим работать в зоне обязательного отселения, где уровни загрязнения значительно ниже и где все еще проживают люди», — пояснил профессор из Университета Портсмута Джим Смит.

Проверку воды и изготовленного алкоголя осуществляли специалисты Украинского гидрометеорологического института, Университета Саутгемптона, геологическая и экологическая лаборатории Университета Портсмута и независимая лаборатория по проверке вин и спиртных напитков. Экспериментальное производство водки осуществлено в рамках проекта, финансируемого Советом по исследованиям природной среды Великобритании (NERC), цель которого выяснить, когда и возможно ли вообще начать безопасно использовать часть заброшенных в результате аварии на ЧАЭС земель для выращивания сельскохозяйственных культур.

В 2019 году исполнилось 33 года со дня аварии на ЧАЭС. 26 апреля 1986 года вследствие взрыва на 4-м энергоблоке станции радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тыс. кв. км, в основном на Украине, в Белоруссии и России. Из 30-километровой зоны было эвакуировано около 115 тыс. человек. В ликвидации последствий аварии участвовали более 600 тыс. человек, из них около 10% умерли, еще 165 тыс. стали инвалидами.

Источник: ТАСС

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