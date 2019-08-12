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Красота / Общество

«Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика

17:18 12.08.2019 Фото: vk.com/missis_2019
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«Миссис Россия» — ежегодный конкурс красоты для россиянок в возрасте от 22 до 43 лет. Обязательны два условия: штамп в паспорте, свидетельствующий о заключенном браке, и наличие как минимум одного ребенка.

Миссис Россия — 2019 стала жительница Геленджика
Екатерина Нишанова

Победительницей конкурса «Миссис Россия — 2019» стала 33-летняя жительница Геленджика Екатерина Нишанова, передает Пятый канал.
Первой «вице-миссис Россия» стала Анна Митрофанова из Самары, «второй вице-миссис» — Влада Брем, представляющая Иркутск.
«Миссис Россия» — ежегодный конкурс красоты для россиянок в возрасте от 22 до 43 лет. Обязательны два условия: штамп в паспорте, свидетельствующий о заключенном браке, и наличие как минимум одного ребенка.
Победа в главном конкурсе дает право обладательнице титула «миссис Россия» представлять страну на международном телевизионном конкурсе «Миссис Земной шар».

Источник: РИА Новости

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