«Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика

«Миссис Россия» — ежегодный конкурс красоты для россиянок в возрасте от 22 до 43 лет. Обязательны два условия: штамп в паспорте, свидетельствующий о заключенном браке, и наличие как минимум одного ребенка.

Екатерина Нишанова Победительницей конкурса «Миссис Россия — 2019» стала 33-летняя жительница Геленджика Екатерина Нишанова, передает Пятый канал.

Первой «вице-миссис Россия» стала Анна Митрофанова из Самары, «второй вице-миссис» — Влада Брем, представляющая Иркутск.

«Миссис Россия» — ежегодный конкурс красоты для россиянок в возрасте от 22 до 43 лет. Обязательны два условия: штамп в паспорте, свидетельствующий о заключенном браке, и наличие как минимум одного ребенка.

Победа в главном конкурсе дает право обладательнице титула «миссис Россия» представлять страну на международном телевизионном конкурсе «Миссис Земной шар». Источник: РИА Новости

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