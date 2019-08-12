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Общество / Стиль жизни

6 отверстий, которые помогут машине не пострадать в дождь

17:40 12.08.2019 Фото: pixabay
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В топливном баке существует канал для защиты от воды. Прочистить это отверстие можно при помощи пневмопистолета — такие есть на всех автомойках.

6 отверстий, которые помогут машине не пострадать в дождь
В каждом транспортном средстве имеются дренажные отверстия, о которых множество водителей попросту не догадываются, а некоторые — забывают

В каждом транспортном средстве имеются дренажные отверстия, о которых множество водителей попросту не догадываются, а некоторые — забывают.

В топливном баке существует канал для защиты от воды. Прочистить это отверстие можно при помощи пневмопистолета — такие есть на всех автомойках. Вдобавок, можно использовать тонкую и обязательно длинную проволоку.

В люке для обеспечения защиты от дождя тоже есть отверстия. Иногда они забиваются листьями, поэтому важно регулярно чистить поверхность и протирать мокрой тряпкой. В случае крупного засорения придётся продувать изнутри.

В дверях авто имеются несколько отверстий на нижней кромке под резинкой. Когда они забиваются, автомобилисты замечают проблемы в работе электрических стеклоподъёмников. Для очистки потребуется отодвинуть заглушку и поработать длинным куском проволоки.

Нижняя часть багажника размещается под запаской. Важным фактом является отсутствие резиновых заглушек. Когда под авто образовывается лужа, особой опасности нет. Там имеется отверстие, предназначенное для слива конденсата, что помогает в эффективной работе кондиционера. При его засорении жидкость станет скапливаться непосредственно в салоне. Исправить проблему можно в автосервисе.

В моторном отсеке имеется отверстие под вентиляционной решеткой рядом с нижней кромкой лобовика. Вычистить самостоятельно этот канал не выйдет, помочь в этом смогут только специалисты.

Все 6 описанных отверстий имеют важное значение для обеспечения работоспособности авто и комфорта водителя с пассажирами.

Источник: https://oane.ws

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