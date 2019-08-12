12.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Путин на мотоцикле «Урал» приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Севастополе

11:15 12.08.2019 Фото: pixabay
1 0

МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым.

Путин на мотоцикле Урал приехал на байк шоу Ночных волков в Севастополе
Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки Владимира Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки Владимира Путина в Крым.
«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Как заявили в МИД Украины, поездка президента России в Крым — «грубое нарушение российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности нашего государства».
Накануне глава государства посетил организованное мотоклубом «Ночные волки» международное байк-шоу в Севастополе. На мероприятие он приехал на мотоцикле «Урал» в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Киев выражает протест каждый раз, когда президент или премьер посещают полуостров. Однако Москва возвращает подобные ноты без рассмотрения и реакции.
Как неоднократно подчеркивало российское внешнеполитическое ведомство, никто не вправе указывать российским властям, когда и как посещать субъекты Федерации.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Кто услышит протест?

Аноним, 12 августа 2019 11:44
Путин (Не снимая батискафа?! )на мотоцикле «Урал» приехал на байк-шоу «Ночных волков» (Частная органипзация, сосущая из бюджета деньги за пиар Путина и правительства?! ) в Севастополе?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскОтправил к платному лору ребенка с отитом врач в детской поликлинике Бердска
12:15 12-08-2019
Отправил к платному лору ребенка с отитом врач в детской поликлинике Бердска
Состояние 25 самых богатых семей мира возросло на 24% за год
12:00 12-08-2019
Состояние 25 самых богатых семей мира возросло на 24% за год
Водку из воды и пшеницы из Чернобыльской зоны отчуждения изготовили на Украине
11:45 12-08-2019
Водку из воды и пшеницы из Чернобыльской зоны отчуждения изготовили на Украине
Суд Бердска обязал ТСЖ «Изумрудный» починить кровлю на одном из домов
11:31 12-08-2019
Суд Бердска обязал ТСЖ «Изумрудный» починить кровлю на одном из домов
Пьяный водитель насмерть сбил пожилую сельчанку в Новосибирской области
11:30 12-08-2019
Пьяный водитель насмерть сбил пожилую сельчанку в Новосибирской области
Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Ночных волков" в Севастополе 1
11:15 12-08-2019
Путин на мотоцикле
Сигаретка стирает красоту с лица красавицы
11:00 12-08-2019
Сигаретка стирает красоту с лица красавицы
Не знала "Отче наш": священник при крещении с силой толкает орущего ребенка в купель 5
11:00 12-08-2019
Не знала
Прокурор Бердска отказался от иска к руководителю антикоррупционного комитета Евгению Мариненко
10:55 12-08-2019
Прокурор Бердска отказался от иска к руководителю антикоррупционного комитета Евгению Мариненко
Материлась и громко вещала пьяная семейная парочка в стенах Фемиды
10:45 12-08-2019
Материлась и громко вещала пьяная семейная парочка в стенах Фемиды