Путин на мотоцикле «Урал» приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Севастополе

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки Владимира Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки Владимира Путина в Крым.

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Как заявили в МИД Украины, поездка президента России в Крым — «грубое нарушение российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности нашего государства».

Накануне глава государства посетил организованное мотоклубом «Ночные волки» международное байк-шоу в Севастополе. На мероприятие он приехал на мотоцикле «Урал» в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Киев выражает протест каждый раз, когда президент или премьер посещают полуостров. Однако Москва возвращает подобные ноты без рассмотрения и реакции.

Как неоднократно подчеркивало российское внешнеполитическое ведомство, никто не вправе указывать российским властям, когда и как посещать субъекты Федерации.

Источник: РИА Новости