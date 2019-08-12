Строительство дома поможет мужчине преодолеть кризис среднего возраста

Переживая кризис среднего возраста, женщине важно научиться не забывать о своих интересах. Возьмите лист бумаги и составьте список всего того, что вы делаете, руководствуясь принципом «я должна».

Для преодоления такого кризиса нужна физическая или эмоциональная встряска

Мужчинам для преодоления кризиса среднего возраста необходима эмоциональная или физическая встряска: можно, например, построить дом, сделать ремонт или купить автомобиль. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила психолог филиала «Зеленоградский» Московской службы психологической помощи населению Ольга Шапиро.

«Для успешного прохождения кризиса среднего возраста мужчине необходима физическая или эмоциональная встряска. Этого можно достичь «цивилизованными способами» — это занятия, связанные с мощной активизацией энергии: ремонт или обмен квартиры, смена обстановки в доме, строительство дома, дачи, покупка машины. Нужны занятия, которые повышают жизненный тонус мужчины», — сказала О.Шапиро.

В свою очередь женщинам, по ее словам, для преодоления возрастного кризиса необходимо научиться не забывать о собственных интересах.

«Переживая кризис среднего возраста, женщине важно научиться не забывать о своих интересах. Возьмите лист бумаги и составьте список всего того, что вы делаете, руководствуясь принципом «я должна». А затем напишите ваши занятия, которые соответствуют принципу «я хочу». В идеале важно равновесие между «я должна» и «я хочу». Или «сколько отдаю — столько получаю». Если вам удастся добиться такого жизненного баланса, вам некого будет винить», — добавила О.Шапиро.

Источник: АГН Москва