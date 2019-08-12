Стрессы и плохое настроение влияют на снижение иммунитета

Специалисты рекомендуют, прежде всего, сменить рацион питания: употреблять больше фруктов и овощей. Также можно попить витамины.

Специалисты рекомендуют сменить рацион питания: употреблять больше фруктов и овощей.

Какие факторы могут влиять на снижение иммунитета в осенний период, рассказали врачи.

Самыми распространенными, по их словам, являются стрессы и плохое настроение. Также в факторы риска входит недосыпание неправильное питание, вредные привычки и сидячий образ жизни.

Специалисты рекомендуют, прежде всего, сменить рацион питания: употреблять больше фруктов и овощей. Также можно попить витамины.

Как говорят врачи, смена рациона необходима, так как иммунная система на 80 процентов зависит от состояния кишечника. Ежедневное меню наполовину должно состоять из растительной пищи. Полезные бактерии также содержатся в кисломолочных продуктах.

Поджелудочная железа страдает от сладостей. Антитела теряют активность из-за избыточного потребления сахара. Иммунитет нарушает длительный приём антибиотиков.

Если вас мучает постоянная сонливость, утомляемость, бессонница, головные и мышечные боли, ломота суставов, то поход к врачам будет необходим.

Источник: Медикфорум