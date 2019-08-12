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Пьяный водитель насмерть сбил пожилую сельчанку в Новосибирской области

11:30 12.08.2019 Фото: pixabay
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78-летняя жительница села Светлое шла в попутном направлении по проезжей части. Скончалась на месте ДТП.

Пьяный водитель насмерть сбил пожилую сельчанку в Новосибирской области
В Краснозерском районе совершен наезд на пешехода

10 августа в 21.05 в селе Светлое Краснозёрского района 46-летний местный житель, управляя автомобилем «Сузуки Свифт» в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на пешехода, который двигался в попутном направлении по проезжей части. В результате происшествия 78-летняя жительница села Светлое скончалась на месте аварии.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия. По данному факту проводится доследственная проверка.

Источник: МВД

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