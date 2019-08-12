Пьяный водитель насмерть сбил пожилую сельчанку в Новосибирской области

78-летняя жительница села Светлое шла в попутном направлении по проезжей части. Скончалась на месте ДТП.

В Краснозерском районе совершен наезд на пешехода

10 августа в 21.05 в селе Светлое Краснозёрского района 46-летний местный житель, управляя автомобилем «Сузуки Свифт» в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на пешехода, который двигался в попутном направлении по проезжей части. В результате происшествия 78-летняя жительница села Светлое скончалась на месте аварии.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия. По данному факту проводится доследственная проверка.

Источник: МВД