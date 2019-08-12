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Красота / Общество

Сигаретка стирает красоту с лица красавицы

11:00 12.08.2019 Фото: pixabay.com
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5 факторов, которые способствуют угасанию красоты.

Сигаретка стирает красоту с лица красавицы
Необходимо исключить те факторы, которые влияют на состояние кожи

Сохранение молодости и красоты требует усилий. В том числе необходимо исключить те факторы, которые влияют на состояние кожи. Какие именно, читайте в нашем материале.

Солнечные лучи

Ультрафиолетовое излучение является первым фактором, который напрямую влияет на сохранение молодости и красоты. Он может повреждать ДНК клеток кожи, что приводит к фотостарению, то есть увяданию кожи. Относится к данному вопросу стоит серьезно, так как несоблюдение определенных мер чревато ранним старением и даже серьёзными заболеваниями. Поэтому отправляясь на пляж или в солярий, нужно подумать о защите кожи, чтобы избежать преждевременных морщин и пигментации.

Алкогольные напитки

Даже пара бутылок пива может всерьез сказаться на молодости и красоте. Конечно, тот, кто реже употребляет алкоголь, выглядит гораздо моложе. В целом надо понимать, что любой алкогольный напиток снижает в крови уровень вазопрессина, то есть антидиуретического гормона, воздействующего на почки. Они повторно поглощают воду вместо того, чтобы выводить её из организма. Это является причиной отеков после вечеринки. Кожа растягивается, а затем провисает.

Также в этиловом спирте есть еще одна неприятность – он уменьшает содержание в организме витамина В и С, которые ответственны за сохранность коллагена. В итоге – потеря молодости и красоты. Кроме того, алкоголь может привести к появлению сосудистых звездочек на лице, а пиво негативно скажется на фигуре – добавит жировых отложений, снизит мышечную массу, что в конечно счёте приведет к утрате былой красоты и добавит пару лишних лет.

Сидячий образ жизни

Отсутствие активности в жизни тоже влияет на молодость и красоту. Лишний вес, тяжелая походка, сгорбленная осанка – всё это портит образ человека и добавляет ему возраста. Поэтому очень важно начать заниматься спортом, но не переусердствовать. Если добавить к этому правильное питание, то результат будет сногсшибательным.

Наследственность

Этот фактор никак не изменить, к сожалению. Но он имеет место быть в вопросах красоты, здоровья и сохранения молодости. Генетика определяет целый ряд особенностей во внешности, связанных с возрастными изменениями. Чем удачнее был набор генов, тем меньше многочисленные другие факторы скажутся на красоте человека.

Курение

Вредные привычки способны сказаться на молодости и красоте. Ученые выяснили, что курящие люди выглядят гораздо старше одногодок. Никотин воздействует на кожу изнутри организма, а табачный дым сушит ей снаружи. Ногти, кожа, зубы – всё это приобретёт неприятный желтоватый оттенок, если человек много курит. От этого утрачивается былая молодость.

Источник: МедикФорум

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