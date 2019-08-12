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Все новости / Здоровье / Общество

Ноктурия: сколько раз ночь ходите в туалет?

09:47 12.08.2019, pixabay.com
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Частые походы в туалет в ночное время могут свидетельствовать о целом ряде серьезных заболеваний: онкологии, диабете и проблемах с сердцем.

Ноктурия: сколько раз ночь ходите в туалет?
Ван Керребрек, уролог из Нидерландов, подчеркивает, что многие люди заблуждаются, когда приравнивают частые подъемы для туалета в ночное время к старению

Научная команда из Великобритании утверждают, что частые походы в туалет в ночное время могут свидетельствовать о целом ряде серьезных заболеваний: онкологии, диабете и проблемах с сердцем. Об этом сообщает издание The Sun.

Специалисты подчеркивают, что такое явление, как ноктурия, помимо физических отклонений, может негативно сказаться и на психологическом состоянии человека. Так, ночные походы в туалет провоцируют повышенную тревожность, психоз и депрессию.

Ван Керребрек, уролог из Нидерландов, подчеркивает, что многие люди заблуждаются, когда приравнивают частые подъемы для туалета в ночное время к старению. По его словам, эта связь совершенно необязательна.

Ученые сходятся во мнении, что главной опасностью ноктурии стали нарушения сна. Последние впоследствии приводят к ряду других отклонений….
Источник: newinform.com

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От редакции

Сколько раз вы ходите?

Аноним, 12 августа 2019 10:17
НВР:
2
Аноним, 12 августа 2019 10:20
раз-два, это много?
Аноним, 12 августа 2019 11:09
НВР: Лучшим ответом признан ответ от Барри Алибасова - "Я сплю на унитазе"

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