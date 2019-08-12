Ноктурия: сколько раз ночь ходите в туалет?

Частые походы в туалет в ночное время могут свидетельствовать о целом ряде серьезных заболеваний: онкологии, диабете и проблемах с сердцем.

Ван Керребрек, уролог из Нидерландов, подчеркивает, что многие люди заблуждаются, когда приравнивают частые подъемы для туалета в ночное время к старению

Научная команда из Великобритании утверждают, что частые походы в туалет в ночное время могут свидетельствовать о целом ряде серьезных заболеваний: онкологии, диабете и проблемах с сердцем. Об этом сообщает издание The Sun.

Специалисты подчеркивают, что такое явление, как ноктурия, помимо физических отклонений, может негативно сказаться и на психологическом состоянии человека. Так, ночные походы в туалет провоцируют повышенную тревожность, психоз и депрессию.

Ван Керребрек, уролог из Нидерландов, подчеркивает, что многие люди заблуждаются, когда приравнивают частые подъемы для туалета в ночное время к старению. По его словам, эта связь совершенно необязательна.

Ученые сходятся во мнении, что главной опасностью ноктурии стали нарушения сна. Последние впоследствии приводят к ряду других отклонений….

Источник: newinform.com