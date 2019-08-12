Озверели: Лучшего друга привязал к забору приюта для животных и уехал автомобилист из Бердска

Собака всю ночь просидела на коротком поводке, пока ее не освободили сотрудники приюта. Сможет ли приют «Надежда» принять всех бездомных животных, если примут новый закон?

Бездомные животные сбиваются в стаи и рыскают по городу

Стройматериалы на новые вольеры планирует закупать приют для бездомных животных «Надежда» в Бердске. Количество обитателей неустанно растет. И теперь достиг почти рекордной отметки: 187 собак и 60 кошек.

Несколько дней назад депутаты Законодательного собрания Ленинградской области внесли в Госдуму законопроект о переносе с 1 января 2020 года на 1 января 2022 года положения федерального закона (ФЗ) «Об ответственном обращении с животными», предусматривающего отлов безнадзорных животных и немедленную передачу их в приюты. Чиновники обосновывают инициативу тем, что учреждения, предназначенные для содержания бездомных животных, не успеют должным образом подготовиться. В пояснительной записке, поступившей вместе с законопроектом на рассмотрение в Госдуму, депутаты Заксобрания подчеркнули, что до сих пор высший исполнительный орган государственной власти РФ не принял подзаконные нормативные правовые акты. Но даже если их утвердят, то приюты уже не успеют обеспечить соблюдение новых требований к 1 января 2020 года. По мнению депутатов, лишь незначительная часть действующих в России приютов для животных соответствует требованиям. И для того, чтобы создать приюты в субъектах РФ, где их еще нет, нужно много времени и большие финансовые вложения.

Закон регламентирует как отлов, так и содержание животных в приюте. Например агрессивное животное усыплять нельзя, придется содержать его в приюте, пока оно не умрет естественной смертью

ФЗ «Об ответственном обращении с животными». Статья 18. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

1. Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев включают в себя:

1) отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных;

2) содержание животных без владельцев в приютах для животных в соответствии с частью 7 статьи 16 настоящего Федерального закона;

3) возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев поступившим в приюты для животных животным без владельцев;

4) возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания после проведения мероприятий, указанных в пункте 2 настоящей части;

5) размещение в приютах для животных и содержание в них животных без владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких животных новым владельцам или наступления естественной смерти таких животных.

2. При отлове животных без владельцев должны соблюдаться следующие требования:

1) стерилизованные животные без владельцев, имеющие неснимаемые или несмываемые метки, отлову не подлежат, за исключением животных без владельцев, проявляющих немотивированную агрессивность в отношении других животных или человека;

2) животные, имеющие на ошейниках или иных предметах сведения об их владельцах, передаются владельцам;

3) применять вещества, лекарственные средства, способы, технические приспособления, приводящие к увечьям, травмам или гибели животных, не допускается;

4) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие отлов животных без владельцев, несут ответственность за их жизнь и здоровье;

5) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие отлов животных без владельцев, обязаны вести видеозапись процесса отлова животных без владельцев и бесплатно представлять по требованию уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации копии этой видеозаписи;

6) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие отлов животных без владельцев, обязаны представлять сведения об объеме выполненных работ в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

3. Осуществлять отлов животных без владельцев в присутствии детей не допускается, за исключением случаев, если животные без владельцев представляют общественную опасность.

4. Физические лица и юридические лица обязаны сообщать о нахождении животных без владельцев, не имеющих неснимаемых и несмываемых меток, на территориях или объектах, находящихся в собственности или пользовании таких лиц, в орган государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный осуществлять организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, и обеспечивать доступ на указанные территории или объекты представителям организации, осуществляющей отлов животных без владельцев.

5. Содержание отловленных животных без владельцев в местах и пунктах временного содержания животных, не являющихся приютами для животных, не допускается.

6. При возврате животных без владельцев на прежние места их обитания индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие возврат животных без владельцев, обязаны вести видеозапись процесса возврата животных без владельцев и бесплатно представлять по требованию уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации копии этой видеозаписи.

7. Порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев устанавливается уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Муниципальный приют для бездомных животных в Бердске существует довольно долгое время. А недавно переехал на новое место жительства.

По словам руководителя приюта для бездомных животных «Надежда» Дмитрия Ильченко,

территории у них достаточно — можно строить новые вольеры. И в настоящее время они готовятся запустить аукцион на приобретение стройматериалов на изготовление вольеров.

Сейчас в приюте живут 187 собак и 60 кошек. Каждый месяц сотрудники «Надежды» по заявкам бердчан отлавливают от 6 до 8 бездомных собак. И агрессивных, и вполне мирных. Животных стерилизуют, вакцинируют. В планах — после этой процедуры отпускать их на волю, вернее, возвращать на прежнее место обитания. Приют-то не резиновый, пояснил Дмитрий Викторович. Чтобы знать, что собака уже не способна к размножению, оставлять на ней какие-то метки — чипы или бирки.

К сожалению, люди мало берут животных из приюта, чаще подкидывают. К забору «Надежды» приносят коробки с котятами и щенками. Был случай, когда ночью к приюту подъехал автомобиль, водитель вышел из машины, вывел взрослую собаку и привязал ее к забору. Сотрудники приюта посмотрели запись камеры, когда обнаружили собаку возле забора.

Большую помощь «Надежде» оказывают волонтеры, как собственными силами, так и средствами. Например, привозят стройматериалы.