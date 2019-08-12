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Материлась и громко вещала пьяная семейная парочка в стенах Фемиды

10:45 12.08.2019 Фото: pixabay.com
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Решением суда семейная пара была лишена родительских прав, а по результатам рассмотрения составленного протокола еще и наказана административным штрафом по 500 рублей на каждого.

Материлась и громко вещала пьяная семейная парочка в стенах Фемиды
Супругов оштрафовали за нарушение правил в суде

В Новосибирской области за нарушение установленных в суде правил, нетрезвая семейная пара привлечена к административной ответственности, сообщает пресс-служба УФССП России по Новосибирской области.

Инцидент произошел в Купинском районном суде. Супружеская пара, в отношении которой в суде рассматривалось гражданское дело о лишении родительских прав, прибыла в установленное время на судебное заседание. Граждане сначала вели себя спокойно. Однако алкогольное опьянение, в котором, как выяснилось, все еще пребывали супруги после ночных посиделок, вскоре проявилось. Поведение пары становилось неадекватным — муж и жена беседовали на повышенных тонах, в своих громких высказываниях граждане использовали нецензурную брань. Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов сделал несколько замечаний в адрес шумных ответчиков, на что последние никак не отреагировали и продолжили нарушать установленные правила поведения в суде.

Судебный пристав по ОУПДС составил в отношении нарушителей два протокола об административном правонарушении по п.2 ст.17.3 КоАП РФ «Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила».

В результате решением суда семейная пара была лишена родительских прав, а по результатам рассмотрения составленного протокола еще и наказана административным штрафом по 500 рублей на каждого.

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