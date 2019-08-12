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Газовое топливо стремительно дешевеет в Новосибирской области

10:30 12.08.2019 Фото: pixabay.com
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Снижение цен на газовое моторное топливо – на 18,8% (с начала года на 28,3%). Цены на остальные виды топлива практически не изменились.

Газовое топливо стремительно дешевеет в Новосибирской области
Новосибирская область стала лидером по доступности газового моторного топлива в Сибирском федеральном округе

О динамике цен на моторное топливо

В Новосибирской области в июле 2019 года по сравнению с июнем 2019 года произошло значительное снижение цен на газовое моторное топливо – на 18,8% (с начала года на 28,3%). Новосибирская область стала лидером по доступности газового моторного топлива в Сибирском федеральном округе, сообщает Новосибирскстат.

Цены на остальные виды топлива практически не изменились.

Справочно: индекс потребительских цен на все товары и услуги в июле 2019 года по сравнению с июнем 2019 года составил 100,4%.

В июле 2019 года в Новосибирской области по сравнению с июнем 2019 года цены на потребительском рынке повысились на 0,4%. Цены на продовольственные и непродовольственные товары повысились на 0,1%, на услуги – на 1,6%.

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От редакции

Почему дешевеет?

Аноним, 12 августа 2019 10:45
НВР: Как только стадо автолюбителей переделает свои клячи под газ, то чужое антинародное достояние - Газпром повысит цены.
Кому принадлежит "народное достояние" Газпром, или У кого сбываются мечты.
Аноним, 12 августа 2019 10:49
НВР: Скорее всего, кто-то из путинских друзей закупил тонны газового оборудования и сейчас с помощью старшего брата проделает коммерческую манипуляцию над всей страной, монополизировав рынок автогазового оборудования, как это было сделано на примере мусорной реформы и других.

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