Газовое топливо стремительно дешевеет в Новосибирской области

Снижение цен на газовое моторное топливо – на 18,8% (с начала года на 28,3%). Цены на остальные виды топлива практически не изменились.

Новосибирская область стала лидером по доступности газового моторного топлива в Сибирском федеральном округе

О динамике цен на моторное топливо

В Новосибирской области в июле 2019 года по сравнению с июнем 2019 года произошло значительное снижение цен на газовое моторное топливо – на 18,8% (с начала года на 28,3%). Новосибирская область стала лидером по доступности газового моторного топлива в Сибирском федеральном округе, сообщает Новосибирскстат.

Цены на остальные виды топлива практически не изменились.

Справочно: индекс потребительских цен на все товары и услуги в июле 2019 года по сравнению с июнем 2019 года составил 100,4%.

В июле 2019 года в Новосибирской области по сравнению с июнем 2019 года цены на потребительском рынке повысились на 0,4%. Цены на продовольственные и непродовольственные товары повысились на 0,1%, на услуги – на 1,6%.