12.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

На 4541 рублей 62 копейки может пропитаться и не умереть житель Бердска

09:45 12.08.2019 Фото: pixabay.com
2 0

В июле 2019 года по сравнению с июлем 2018 года в структуре стоимости набора выросла доля хлеба, круп и макаронных изделий, молочных продуктов, мяса и мясопродуктов.

На 4541 рублей 62 копейки может пропитаться и не умереть житель Бердска
Менее 5 тысяч рублей хватит на еду одному человеку

О структуре стоимости условного (минимального) набора продуктов питания

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания1) в расчете на месяц по Новосибирской области в июле 2019 года составила 4541,62 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 2,2% (с начала года – на 10%).

В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия – 26,7%, на долю плодов и овощей приходится 19,9%, молочных продуктов – 19,6%, мяса и мясопродуктов – 16,9%, рыбы – 4,7%, жиров – 4,6%, чая, соли и специй – 3,8%, сахара и кондитерских изделий – 2%, яиц – 1,8%.

В июле 2019 года по сравнению с июлем 2018 года в структуре стоимости набора выросла доля хлеба, круп и макаронных изделий, молочных продуктов, мяса и мясопродуктов. Доля плодов и овощей, рыбы, чая, соли и специй, сахара и кондитерских изделий снизилась.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания определена на основе цен на продукты питания, входящих в него, и норм их потребления для одного человека. Набор включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов питания. При исчислении стоимости набора используются средние цены по региону и единые для всех субъектов Российской Федерации нормы потребления. Стоимость минимального набора продуктов питания отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен на основные продукты питания.

Источник: Новосибирскстат

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Хватит вам на еду такой суммы?

Аноним, 12 августа 2019 10:13
НВР: Чтобы это проверить, необходимо провести эксперимент с работниками Новосибирскстата - посадить на этот голодный паек хотя бы на полгода. Желательно в за стеклом онлайн, чтобы не мухлевали.
И лучше всего - всех гуртом в одной камере.
Аноним, 12 августа 2019 11:51
Браво! Бис!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскОтправил к платному лору ребенка с отитом врач в детской поликлинике Бердска
12:15 12-08-2019
Отправил к платному лору ребенка с отитом врач в детской поликлинике Бердска
Состояние 25 самых богатых семей мира возросло на 24% за год
12:00 12-08-2019
Состояние 25 самых богатых семей мира возросло на 24% за год
Водку из воды и пшеницы из Чернобыльской зоны отчуждения изготовили на Украине
11:45 12-08-2019
Водку из воды и пшеницы из Чернобыльской зоны отчуждения изготовили на Украине
Суд Бердска обязал ТСЖ «Изумрудный» починить кровлю на одном из домов
11:31 12-08-2019
Суд Бердска обязал ТСЖ «Изумрудный» починить кровлю на одном из домов
Пьяный водитель насмерть сбил пожилую сельчанку в Новосибирской области
11:30 12-08-2019
Пьяный водитель насмерть сбил пожилую сельчанку в Новосибирской области
Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Ночных волков" в Севастополе 1
11:15 12-08-2019
Путин на мотоцикле
Сигаретка стирает красоту с лица красавицы
11:00 12-08-2019
Сигаретка стирает красоту с лица красавицы
Не знала "Отче наш": священник при крещении с силой толкает орущего ребенка в купель 5
11:00 12-08-2019
Не знала
Прокурор Бердска отказался от иска к руководителю антикоррупционного комитета Евгению Мариненко
10:55 12-08-2019
Прокурор Бердска отказался от иска к руководителю антикоррупционного комитета Евгению Мариненко
Материлась и громко вещала пьяная семейная парочка в стенах Фемиды
10:45 12-08-2019
Материлась и громко вещала пьяная семейная парочка в стенах Фемиды