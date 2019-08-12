На 4541 рублей 62 копейки может пропитаться и не умереть житель Бердска

В июле 2019 года по сравнению с июлем 2018 года в структуре стоимости набора выросла доля хлеба, круп и макаронных изделий, молочных продуктов, мяса и мясопродуктов.

Менее 5 тысяч рублей хватит на еду одному человеку

О структуре стоимости условного (минимального) набора продуктов питания

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания1) в расчете на месяц по Новосибирской области в июле 2019 года составила 4541,62 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 2,2% (с начала года – на 10%).

В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия – 26,7%, на долю плодов и овощей приходится 19,9%, молочных продуктов – 19,6%, мяса и мясопродуктов – 16,9%, рыбы – 4,7%, жиров – 4,6%, чая, соли и специй – 3,8%, сахара и кондитерских изделий – 2%, яиц – 1,8%.

В июле 2019 года по сравнению с июлем 2018 года в структуре стоимости набора выросла доля хлеба, круп и макаронных изделий, молочных продуктов, мяса и мясопродуктов. Доля плодов и овощей, рыбы, чая, соли и специй, сахара и кондитерских изделий снизилась.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания определена на основе цен на продукты питания, входящих в него, и норм их потребления для одного человека. Набор включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов питания. При исчислении стоимости набора используются средние цены по региону и единые для всех субъектов Российской Федерации нормы потребления. Стоимость минимального набора продуктов питания отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен на основные продукты питания.

Источник: Новосибирскстат