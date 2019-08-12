Случайно пьяная жена вонзила нож в грудь мужа

Выпивали. Когда женщина пошла на кухню для нарезки продуктов, к ней сзади подошел супруг и обхватил руками за талию.

Зарезал жену нечаянно

Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Предварительным следствием установлено, что 2 февраля прошлого года 61-летняя ранее не судимая жительница Дзержинского района в своей квартире вместе с мужем распивали алкогольные напитки.

Когда женщина пошла на кухню для нарезки продуктов, к ней сзади подошел супруг и обхватил руками за талию. Обвиняемая, находясь в состоянии опьянения, резко развернулась и по неосторожности нанесла мужчине удар ножом в область грудной клетки, в результате чего причинила его здоровью тяжкий вред.

Фигурантке предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 Уголовного кодекса Российской Федерации «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело направлено в прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Источник: МВД