Случайно пьяная жена вонзила нож в грудь мужа

Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Предварительным следствием установлено, что 2 февраля прошлого года 61-летняя ранее не судимая жительница Дзержинского района в своей квартире вместе с мужем распивали алкогольные напитки.
Когда женщина пошла на кухню для нарезки продуктов, к ней сзади подошел супруг и обхватил руками за талию. Обвиняемая, находясь в состоянии опьянения, резко развернулась и по неосторожности нанесла мужчине удар ножом в область грудной клетки, в результате чего причинила его здоровью тяжкий вред.
Фигурантке предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 Уголовного кодекса Российской Федерации «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время уголовное дело направлено в прокурору для утверждения обвинительного заключения.
Источник: МВД