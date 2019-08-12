Крупные торговые сети размещают молочку с нарушениями

Среди нарушителей — магазины крупных торговых сетей, таких как «Магнит», «Перекресток», «Ашан», «Дикси», «Пятерочка» и «Лента»

Роспотребнадзор провел проверку магазинов на соблюдение новых правил размещения молочных продуктов в торговых залах и обнаружил, что более половины торговых точек их не соблюдают.

«Как показали надзорные мероприятия, около 2/3 магазинов (63%) не изменили порядок своей работы, не разместили в торговом зале информационную надпись «Продукты без заменителя молочного жира», а также визуально не отделили такие продукты от иных пищевых продуктов», — говорится в сообщении ведомства.

При этом среди тех объектов, которые проверяло ведомство, 27% принадлежат крупным торговым сетям, таким как «Магнит» (753 магазина), «Пятерочка» (643 магазина), «Дикси» (178), «Перекресток» (85), «Лента» (45), «Ашан» (38), «Карусель» (31).

Нарушения, найденные Роспотребнадзором, связаны как с отсутствием информационной надписи, так и с выкладкой продукции без визуального ее отделения от иных пищевых продуктов. По итогам проверки составлено более 3 тыс. протоколов об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ст.14.15 КоАП (нарушение установленных правил продажи отдельных видов товаров). «К виновным лицам применены меры административного воздействия», — сообщает надзорное ведомство.

В X5 Retail Group (торговые сети «Перекресток» и «Пятерочка») РБК сообщили, что разместили на ценниках товаров в своих магазинах специальные обозначения — «СЗМЖ» и «БЗМЖ». В пресс-службе пояснили, что эти надписи предназначены «для визуального отделения товаров с содержанием заменителя молочного жира и без него». «Также в магазинах размещены плакаты, объясняющие новую маркировку. Мы пока не получили полные материалы проверок, проведенных Роспотребнадзором», — добавили в пресс-службе X5 Retail Group.

В пресс-службе «Ашан Ритейл Россия» РБК сообщили, что компания «всегда стремится к строгому выполнению требований законодательства и все несоответствия, выявленные в результате контрольно-надзорных мероприятий, устраняются в максимально короткие сроки».

РБК также направил запросы в пресс-службы ГК «Дикси» и розничной сети «Магнит» АО «Тандер».

Новые правила продажи молочных продуктов, согласно которым магазины обязаны размещать молочные продукты в торговых залах отдельно от продукции с использованием заменителей молочного жира, вступили в силу с 1 июля.

Власти обязали магазины не ставить натуральное молоко и продукцию из него рядом с продуктами, в изготовлении которых применяются заменители молочного жира, после масштабной проверки молочных продуктов, которая прошла в начале 2018 года в рамках борьбы с фальсификатом.

По итогам проверки выяснилось, что чаще всего растительные жиры используются при производстве масла: в этой категории доля фальсифицированной продукции — почти 14% в натуральном выражении. Для молока этот показатель не превышает 12%, для творога — 2%.

В общей сложности за месяц, который прошел с момента вступления новых правил в силу, Роспотребназдор проверил почти 5 тыс. магазинов.

«В соответствии с приложением 7 методических рекомендаций Минпромторга и Роспотребнадзора об организации раздельной выкладки молочных продуктов, в магазинах компании для визуального отделения товаров с содержанием заменителя молочного жира и без него на ценниках появилось специальное обозначение «СЗМЖ» и «БЗМЖ». Также в магазинах размещены плакаты, объясняющие новую маркировку. Мы пока не получили полные материалы проверок, проведенных Роспотребнадзором», — сообщили РБК в пресс-службе X5 Retail Group.

Источник: РБК