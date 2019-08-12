«Курьер. Среда. Бердск» опровергает статью под названием «Хлеба Ингушетии» пекут булки на Бердском хлебокомбинате» от 30.07.2019 года. По информации АО «БХК», ООО «Хлеба Ингушетии» абсолютно никакого отношения к АО «Бердский хлебокомбинат» не имеют и инвестором не являются.
Опровержение: «Хлеба Ингушетии» не имеют отношения к Бердскому хлебокомбинату
10:43 12.08.2019
Статья была опубликована 30.07.2019 на сайте «Курьер. Среда. Бердск».
Спасибо за ваш голос
Состояние 25 самых богатых семей мира возросло на 24% за год
12:00 12-08-2019
Сигаретка стирает красоту с лица красавицы
11:00 12-08-2019
Не знала "Отче наш": священник при крещении с силой толкает орущего ребенка в купель 5
11:00 12-08-2019
Прокурор Бердска отказался от иска к руководителю антикоррупционного комитета Евгению Мариненко
10:55 12-08-2019
Материлась и громко вещала пьяная семейная парочка в стенах Фемиды
10:45 12-08-2019