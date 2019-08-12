12.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска

Опровержение: «Хлеба Ингушетии» не имеют отношения к Бердскому хлебокомбинату

10:43 12.08.2019
1

Статья была опубликована 30.07.2019 на сайте «Курьер. Среда. Бердск».

«Курьер. Среда. Бердск» опровергает статью под названием «Хлеба Ингушетии» пекут булки на Бердском хлебокомбинате» от 30.07.2019 года. По информации АО «БХК», ООО «Хлеба Ингушетии» абсолютно никакого отношения к АО «Бердский хлебокомбинат» не имеют и инвестором не являются.

Мнение читателей
0
0
0
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Последние новости

БердскОтправил к платному лору ребенка с отитом врач в детской поликлинике Бердска
12:15 12-08-2019
Отправил к платному лору ребенка с отитом врач в детской поликлинике Бердска
Состояние 25 самых богатых семей мира возросло на 24% за год
12:00 12-08-2019
Состояние 25 самых богатых семей мира возросло на 24% за год
Водку из воды и пшеницы из Чернобыльской зоны отчуждения изготовили на Украине
11:45 12-08-2019
Водку из воды и пшеницы из Чернобыльской зоны отчуждения изготовили на Украине
Суд Бердска обязал ТСЖ «Изумрудный» починить кровлю на одном из домов
11:31 12-08-2019
Суд Бердска обязал ТСЖ «Изумрудный» починить кровлю на одном из домов
Пьяный водитель насмерть сбил пожилую сельчанку в Новосибирской области
11:30 12-08-2019
Пьяный водитель насмерть сбил пожилую сельчанку в Новосибирской области
Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Ночных волков" в Севастополе 1
11:15 12-08-2019
Путин на мотоцикле
Сигаретка стирает красоту с лица красавицы
11:00 12-08-2019
Сигаретка стирает красоту с лица красавицы
Не знала "Отче наш": священник при крещении с силой толкает орущего ребенка в купель 5
11:00 12-08-2019
Не знала
Прокурор Бердска отказался от иска к руководителю антикоррупционного комитета Евгению Мариненко
10:55 12-08-2019
Прокурор Бердска отказался от иска к руководителю антикоррупционного комитета Евгению Мариненко
Материлась и громко вещала пьяная семейная парочка в стенах Фемиды
10:45 12-08-2019
Материлась и громко вещала пьяная семейная парочка в стенах Фемиды