Опровержение: «Хлеба Ингушетии» не имеют отношения к Бердскому хлебокомбинату

«Курьер. Среда. Бердск» опровергает статью под названием «Хлеба Ингушетии» пекут булки на Бердском хлебокомбинате» от 30.07.2019 года. По информации АО «БХК», ООО «Хлеба Ингушетии» абсолютно никакого отношения к АО «Бердский хлебокомбинат» не имеют и инвестором не являются.