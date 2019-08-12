Срочно ждем фото в фотомарафон «Я и мой питомец»

Срочно высылайте фото питомца и себя в придачу! Проект «Я и мой питомец» опубликуем в августе.
Мы уже несколько раз запускали фотомарафоны про наших любимцев: Пушков, Барсиков, Пусиков и Рыжиков. Продолжим традицию! Ждем фото вас и ваших питомцев (это может быть кто угодно – даже паучок!), в августе в одном из номеров газеты опубликуем проект «Я и мой питомец».
Вы сможете купить газету и подарить ее самому себе! А, может, и питомцу!
Присылайте фото на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «Я и мой питомец». Подпишите кличку животного и по желанию – свои имя и фамилию.
Кроме газеты мы разметим альбом «Мой питомец» в группе «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети «ВКонтакте».
Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.
Фото УЖЕ начинаем принимать! Высылать можно до 20 августа 2019 года. Ждем!
Дорогие друзья и ваши прекрасные питомцы! Сегодня, 7 августа, в газете вышла первая часть нашего фотомарафона. Спешите купить газету! Вторая часть с новыми снимками — в конце августа. Срочно присылайте фотки!
Кошка и собака