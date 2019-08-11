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Фото: подбросили в подъезд недельного котенка. Очень нужна кормящая кошка!

19:20 11.08.2019
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Когда котеночек подрастет, обязательно заберем! Тел. 8-953-767-47-57, Надежда

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Надежда:
Очень нужна кормящая кошка! Подбросили в подъезд крошечного недельного котенка, малышка еще слепая. Нужна заботливая мама-кошка! Когда котеночек подрастет, обязательно заберем! Тел. 8-953-767-47-57, Надежда

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