Фото: подбросили в подъезд недельного котенка. Очень нужна кормящая кошка!

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Надежда:

Очень нужна кормящая кошка! Подбросили в подъезд крошечного недельного котенка, малышка еще слепая. Нужна заботливая мама-кошка! Когда котеночек подрастет, обязательно заберем! Тел. 8-953-767-47-57, Надежда