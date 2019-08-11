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На мой каравай рот разевай. Свадьба летом в Бердске

09:30 11.08.2019, Елена Белоусова Фото: pixabay.com
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О свадьбе необходимо думать заранее, если мечтаете сделать ее уникальной и запоминающейся.

На мой каравай рот разевай. Свадьба летом в Бердске
Свадьба не минутное дело, поэтому некоторые предусмотрительные невесты берут на праздник дополнительную обувь

От чего зависит успех праздника? В первую очередь, от подготовки. Если вы планируете вступить в брак летом, сейчас самое время задуматься, какой у вас будет торт, выбрать кольца и свадебный букет. Если подойти к этому вопросу основательно, то свадьба превратится в удивительное, красочное торжество и запомнится надолго вашим гостям.

Танцуем от места
Бердск — город небольшой, и мест, где можно провести праздник, не так уж и много, если сравнивать с Новосибирском. Поэтому сначала определитесь с местом.
Бердские кафе и рестораны предлагают отметить торжество в красивых банкетных залах. Классические белые, с розовыми фламинго и с просторным танцполом. Вежливый персонал, прекрасная кухня позволят спокойно отдыхать и развлекаться на вашем торжестве.

На мой каравай рот разевай
Если салат и горячее на свадьбе — это просто еда, то торт — это магический элемент. Считается, что если разрезать торт вместе, это сулит согласие и гармонию в семье.
По древнерусской традиции на свадьбу пекли каравай. Интересно, что каравай пекли в семье жениха и прятали от сглаза. Преподносили его на длинном полотенце (рушнике) с вышитыми петухами — символом начала новой жизни. Молодые откусывали — чей кусок больше, тот в доме и хозяин.

Наряд для нее и для него
Те невесты, которые обладают нестандартной фигурой или хотят чего-то необычного, могут заказать платье в ателье. В этом году кутюрье предлагают невестам облачиться в платья, расшитые бисером и жемчугом. Цветочные аппликации придают образу невесты неповторимую нежность и романтику.
Кто сказал, что невеста на свадьбе должна быть именно в платье? В этом году по подиумам щеголяют красотки в белоснежных брючных костюмах и выглядят так роскошно, что дадут форы традиционным невестам.
Идеально, если сорочка жениха в тон платью или будет сочетаться с аксессуарами невесты. Эту модную тенденцию активно используют бердские женихи и невесты. Например, вместо классикой белой сорочки молодые люди женятся в розовой или сиреневой — в тон букету.
Костюм жениха и платье невесты должны быть удобны. Свадьба не минутное дело, поэтому некоторые предусмотрительные невесты берут на праздник дополнительную обувь — балетки.

Свадебный букет из моря цветов
Цветочные салоны Бердска предлагают массу вариантов цветов, из которых опытный флорист создаст маленький шедевр.
Если ваша свадьба выпадает на теплое время года, то используйте весенние и летние цветы. Легкая и свежая палитра внесет в образ невесты утонченность и легкость.
Тюльпаны в свадебных букетах хороши в сольном варианте и с ранункулюсами. Гортензия идеально смотрится с орхидеями и фрезиями. Такой фактурный букет подойдет невесте с тонким вкусом.

Символ супружества
Если платья невесты на свадьбу выбирают розовые, голубые и зеленые, то в выборе колец молодожены консервативны. Чаще это классические модели, иногда с бриллиантами.В ювелирных салонах Бердска представлены очень разные по дизайну кольца. Будущие молодожены обязательно найдут ту пару, которая ближе им по душе и по средствам.

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