Белый счетчик: 49 тысяч человек вышли на акцию поддержки оппозиции на выборах в Москве

На проспекте Академика Сахарова на пике публичного мероприятия участвуют около 20 тысяч человек, сообщает ГУ МВД по Москве.

По данным полиции, в акции на проспекте Сахарова участвуют около 20 тыс. человек. «Белый счетчик» сообщает о 49,9 тыс.

На проспекте Академика Сахарова на пике публичного мероприятия участвуют около 20 тысяч человек, сообщает ГУ МВД по Москве. Нарушений общественного порядка не зарегистрировано, идёт отток участников.

По данным волонтерского проекта «Белый счетчик», на проспекте Академика Сахарова, по данным на 16:30, митинговали 49,9 тыс. человек.

В Москве 10 августа на проспекте Сахарова в Москве проходит согласованная с властями акция в поддержку оппозиционных кандидатов, которым отказали в регистрации для участия в выборах в Мосгордуму, которые пройдут в сентябре. Помимо допуска всех кандидатов к выборам, участники акции требовали также закрыть уголовные дела, которые были заведены после задержания участников несогласованных акций протеста, пишет РБК.

Организаторы, среди которых сами не допущенные к выборам кандидаты, подавали заявку на акцию численностью до 100 тыс. человек. Согласованное в властями время проведения акции с 14:00 до 16:30.

На акции выступили незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Александр Соловьев, журналист Леонид Парфенов, главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, стендапер Данила Поперечный. Некоторые из лидеров оппозиции, включая представителей Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и Ивана Жданова, а также экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, не приняли участия в митинге, находясь под арестом из-за организации несогласованных акций.

Сегодняшний согласованный митинг стал вторым согласованным мероприятием в серии протестных акций, которые проводятся в Москве с середины июля. Поводом для них стал отказ избиркомов зарегистрировать независимых кандидатов для участия в выборах в Мосгордуму. В качестве причины отказа в регистрации глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов называл выявленный брак в собранных кандидатами подписях. Первая согласованная акция прошла 20 июля также на проспекте Сахарова. Тогда ее посетили, по данным полиции 12 тыс.участников, по данным «Белого счетчика» — 22 тыс. человек. Две несогласованные акции, прошедшие 27 июля и 3 августа, завершились массовыми задержаниями.