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Белый счетчик: 49 тысяч человек вышли на акцию поддержки оппозиции на выборах в Москве

21:03 10.08.2019 Фото: Reuters
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На проспекте Академика Сахарова на пике публичного мероприятия участвуют около 20 тысяч человек, сообщает ГУ МВД по Москве.

Белый счетчик: 49 тысяч человек вышли на акцию поддержки оппозиции на выборах в Москве
По данным полиции, в акции на проспекте Сахарова участвуют около 20 тыс. человек. «Белый счетчик» сообщает о 49,9 тыс.

На проспекте Академика Сахарова на пике публичного мероприятия участвуют около 20 тысяч человек, сообщает ГУ МВД по Москве. Нарушений общественного порядка не зарегистрировано, идёт отток участников.

По данным волонтерского проекта «Белый счетчик», на проспекте Академика Сахарова, по данным на 16:30, митинговали 49,9 тыс. человек.

В Москве 10 августа на проспекте Сахарова в Москве проходит согласованная с властями акция в поддержку оппозиционных кандидатов, которым отказали в регистрации для участия в выборах в Мосгордуму, которые пройдут в сентябре. Помимо допуска всех кандидатов к выборам, участники акции требовали также закрыть уголовные дела, которые были заведены после задержания участников несогласованных акций протеста, пишет РБК.

Организаторы, среди которых сами не допущенные к выборам кандидаты, подавали заявку на акцию численностью до 100 тыс. человек. Согласованное в властями время проведения акции с 14:00 до 16:30.

На акции выступили незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Александр Соловьев, журналист Леонид Парфенов, главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, стендапер Данила Поперечный. Некоторые из лидеров оппозиции, включая представителей Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и Ивана Жданова, а также экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, не приняли участия в митинге, находясь под арестом из-за организации несогласованных акций.

Сегодняшний согласованный митинг стал вторым согласованным мероприятием в серии протестных акций, которые проводятся в Москве с середины июля. Поводом для них стал отказ избиркомов зарегистрировать независимых кандидатов для участия в выборах в Мосгордуму. В качестве причины отказа в регистрации глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов называл выявленный брак в собранных кандидатами подписях. Первая согласованная акция прошла 20 июля также на проспекте Сахарова. Тогда ее посетили, по данным полиции 12 тыс.участников, по данным «Белого счетчика» — 22 тыс. человек. Две несогласованные акции, прошедшие 27 июля и 3 августа, завершились массовыми задержаниями.

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От редакции

Вы бы вышли?

Гость, 10 августа 2019 21:27
Нет конечно! Вся эта буза каждый раз заканчивалась тем, что мою Родину рвали на куски - в 1917, в 1991. И каждый раз под лозунгами "о народном счастье"! А люди потом не получали зарплаты и пенсии! Путин всё-таки предотвратил развал и исчезновение России! И мне не нужны новые потрясения! Я хорошо знаю, кому они нужны, кто плати и заказывает. И пора бы уже не вилять задом, а принимать меры к организаторам, как здесь, так и за рубежами! Хотя считаю, что и воров надо бы сажать почаще и побольше!
Новый мэр, 10 августа 2019 22:30
Мою Родину тоже в данное время рвут на куски и продают Китаю и Американцам. И пора бы уже не вилять задом, а принимать меры к предателям во власти, как здесь, так и за рубежами!
Аноним, 10 августа 2019 22:07
"Хотя считаю, что и воров надо бы сажать почаще и побольше!"
они не могут сами себя посадить,не для того во власть шли)
Выступая на Петербургском международном экономическом форуме глава Дагестана и экс-депутат Госдумы от «Единой России» Владимир Васильев заявил, что законодательство в нашей стране прописано для воров и коррупционеров. https://obzor.io/2019/06/07/dlya-vorov-i-korrupcionerov-glava-dagestana-rasskazal-dlya-kogo-napisany-zakony-34611/
или: Генерал ФСБ А. Михайлов признал, что не только ФСБ всё прогнило, вся система ..https://aif.ru/society/safety/general_fsb_korrupcionerov_v_specsluzhbah_nado_sudit_kak_za_izmenu_rodine
Если мы реформируем МВД, ФСБ, но не реформируем судебную систему и прокуратуру, мы лишь занимаемся латанием тришкиного кафтана: здесь убавили, тут прибавили. Нам же необходимы революционные изменения, полная смена караула. А где набрать тех, кто соответствует новым правилам? Набирать-то не из кого. Когда человек обращается в правоохранительные органы, которым он платит зарплату своими налогами, и не находит там помощи – это не только коллапс правоохранительной системы, это угроза государ­ству. Главы корпораций, топ-менеджеры зарабатывают миллион рублей в час. Ну нет в стране таких технологий труда, чтобы получать миллион в час! Говорят, если платить меньше, они уедут… Да кому они там нужны! (с)
Но кому реформировать всю "систему",если даже на выборы пропускают только "своих"? Не в восторге от навальных и к, потому что в итоге к власти придут те же олигархи типа Авена и Фридмана, только антипутинские ...а для народа принципиально ничего не изменится...но - только собственные косяки кремлевских доводят страну до точки кипения....

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