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Погиб от удара электрички молодой человек в наушниках на станции «Береговая» Бердска

17:47 10.08.2019 Фото: https://pixabay.com
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Погибший шел по железнодорожным путям. Электричка применила экстренное торможение, но трагедии не удалось избежать. 

Погиб от удара электрички молодой человек в наушниках на станции Береговая Бердска
Электричка «Новосибирск-Искитим» сбила молодого человека

9 июня около 23.25 на железнодорожной станции «Береговая» пригородный электропоезд сбил человека, сообщили читатели группы АСТ-54.

— Произошла экстренная остановка электропоезда Новосибирск — Искитим, в районе ОП «Береговая». Стояли минут 15, бегала локомотивная бригада и путейцы с фонарями, пишут очевидцы. — Сотрудники РЖД сказали, что покойник несовершеннолетний.

Погибшему был 21 год, молодой человек шел по железнодорожным путям в наушника. Электричка применила экстренное торможение, но трагедии не удалось избежать.

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От редакции

Погибший - житель Бердска?

Аноним, 10 августа 2019 18:06
удар электрички? вы серьёзно?
Поросёнок Пётр, 10 августа 2019 18:39
Ежегодный сезон ходящих по путям в наушниках кандидатов на "Премию Дарвина", объявляется открытым.

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