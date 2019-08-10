Погиб от удара электрички молодой человек в наушниках на станции «Береговая» Бердска

Погибший шел по железнодорожным путям. Электричка применила экстренное торможение, но трагедии не удалось избежать.

Электричка «Новосибирск-Искитим» сбила молодого человека

9 июня около 23.25 на железнодорожной станции «Береговая» пригородный электропоезд сбил человека, сообщили читатели группы АСТ-54.

— Произошла экстренная остановка электропоезда Новосибирск — Искитим, в районе ОП «Береговая». Стояли минут 15, бегала локомотивная бригада и путейцы с фонарями, пишут очевидцы. — Сотрудники РЖД сказали, что покойник несовершеннолетний.

Погибшему был 21 год, молодой человек шел по железнодорожным путям в наушника. Электричка применила экстренное торможение, но трагедии не удалось избежать.