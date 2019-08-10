Что происходит с земной осью? Курская магнитная аномалия — для чего была нужна?

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Владимир Балаев:

Как известно, в природе не бывает ничего случайного, как бы просто так, вот и Курская магнитная аномалия нужна была вовсе не для того, чтобы из неё добывали руду и так далее. Она нужна для стабилизации северного магнитного полюса (зеркально-есть и южная магнитная аномалия скорее всего где-то в Тихом океане ). Разработка КМА превысили критическиеизначения и Северный магнитный полюс стал смещаться, что привело к изменению наклона земной оси и солнечные лучи, что отражались ( в частности от ледового покрова Гренландии ) стали поглощаться, что привело к таянию ледников и образованию водяного пара, там где его никогда не было и как следствие появлению циклонов и изменению климата в Северном полушарии. Это только моё предположение